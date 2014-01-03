能源产业：西班牙石油巨头Repsol向壳牌出售43亿美元天然气资产以减债

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路透马德里1月2日 - 西班牙石油巨头Repsol 周四完成将价值43亿美元的液化天然气资产出售给皇家荷兰/壳牌石油集团 的交易，这使该公司将债务削减约三分之一，并帮助维持其投资级信用评级。
交易最早在去年2月宣布，包括出售在秘鲁、特立尼达和多巴哥的工厂，这将加强壳牌石油在液化天然气领域的统治地位。
壳牌称，该交易大幅增加其液化天然气的供应能力，并为增加现金流做出贡献。壳牌称交易价格稍低于最初宣布的数额。
这次出售将使Repsol将债务削减33亿美元。自阿根廷政府2012年4月掌控该公司在能源企业YPF 的多数股之后，Repsol就面临降低债务水平的压力。在YPF的权益占Repsol能源资源和产量的逾一半。
Repsol称，通过这次资产出售获得约29亿美元的资本收益，这意味着该公司已剥离超过50亿欧元的资产，超过2012-2016年战略计划中制定的40-45亿欧元的目标。
7月时，Repsol开启最终或出售在西班牙Gas Natural 价值60亿美元股权的可能性，不过此后知情人士认为出售的可能性不大。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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