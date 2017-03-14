美国共和党推翻奥巴马医改法将使1,400万人明年失去保险--报告

路透华盛顿3月13日 - 美国国会预算办公室周一称，共和党推翻奥巴马医改法的计划将导致1,400万美国人明年失去医疗保险。

根据预算办公室的报告，如果众议院正在考虑的共和党计划被采纳，那么到2026年没有保险的人将增加2,400万人。奥巴马的医改方案将保险范围扩大到约2,000万美国人。(bit.ly/2mkdeYA)

这份报告或影响到对一份相关议案的看法，该议案已经遭到民主党和部分共和党人士的猛烈攻击。共和党一直闹着要推翻奥巴马的2010年平价医疗法案(Affordable Care Act)。

预算办公室预计，如果上述议案变成法律，那么到2026年会有5,200万人处于没有保险的状态，而如果该项法律不变，则这一人数为2,800万人。

一些医疗政策专家和华尔街分析师称，该报告比预期更严厉。医生和患者都呼吁取消该议案。(完)