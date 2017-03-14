美国共和党推翻奥巴马医改法将使1,400万人明年失去保险--报告

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿3月13日 - 美国国会预算办公室周一称，共和党推翻奥巴马医改法的计划将导致1,400万美国人明年失去医疗保险。
根据预算办公室的报告，如果众议院正在考虑的共和党计划被采纳，那么到2026年没有保险的人将增加2,400万人。奥巴马的医改方案将保险范围扩大到约2,000万美国人。(bit.ly/2mkdeYA)
这份报告或影响到对一份相关议案的看法，该议案已经遭到民主党和部分共和党人士的猛烈攻击。共和党一直闹着要推翻奥巴马的2010年平价医疗法案(Affordable Care Act)。
预算办公室预计，如果上述议案变成法律，那么到2026年会有5,200万人处于没有保险的状态，而如果该项法律不变，则这一人数为2,800万人。
一些医疗政策专家和华尔街分析师称，该报告比预期更严厉。医生和患者都呼吁取消该议案。(完)
(编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)