美国共和党提议暂时提高举债上限 双方将继续沟通--贝纳发言人

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿10月10日 - 美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示，美国众议院共和党周四在与总统奥巴马会谈时提议，暂时提高举债上限，并开始讨论恢复政府运作问题。
贝纳发言人Brendan Buck表示，众议院共和党还提议正式任命预算谈判代表，并且虽然还未做出最后决定，但沟通将持续至周四夜间。
“会谈有用且富有成效，”他说。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
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路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。