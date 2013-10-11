美国共和党提议暂时提高举债上限 双方将继续沟通--贝纳发言人

路透华盛顿10月10日 - 美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示，美国众议院共和党周四在与总统奥巴马会谈时提议，暂时提高举债上限，并开始讨论恢复政府运作问题。

贝纳发言人Brendan Buck表示，众议院共和党还提议正式任命预算谈判代表，并且虽然还未做出最后决定，但沟通将持续至周四夜间。

“会谈有用且富有成效，”他说。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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