《路透早报》--5月27日

5月26日 - [今日看点]

经济数据：

--瑞士第一季GDP和4月贸易收支

--法国和意大利5月消费者信心指数

--美国4月耐久财订单、联邦住房金融局和标普/Case-Shiller 3月房价指数、5月Markit服务业PMI初值、5月消费者信心指数以及建筑许可4月修正值

重大事件及官员讲话：

--日本财务大臣麻生太郎在内阁会议后举行例行记者会

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国央行总裁卡尼等人出席伦敦一个会议并发表讲话

--德国财长朔伊布勒和欧元集团主席迪塞尔布洛姆发表讲话

--奥地利央行总裁诺沃特尼主持央行年会的新闻发布会

以下为5月26日下午5:00至5月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--反欧盟党派在欧洲议会选举中大胜，欧盟将面临巨大政策困局

在欧洲议会选举中，法国和英国的民族主义者与欧元怀疑论者出人意料地大胜，让欧盟受到重创，并将面临巨大的政策困局。多个国家的反欧盟的极右翼和强硬左翼政党借助民众因紧缩政策、高失业率和移民问题而对欧盟产生的愤怒情绪，将自己的席位增加逾一倍。勒庞领导的法国极右翼国民阵线反对移民和欧元制度，在本次选举中历史性地首次取得全国性选举的胜利，并将社会党挤到第三名。法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)将这称作政治“地震”。法国是欧盟的奠基国之一，总统奥朗德所在政党失利，让德国总理默克尔在推进欧元区一体化的下一阶段时缺少了一位强有力的伙伴。

--乌克兰打击顿涅茨克机场亲俄叛军，新总统拒与“恐怖分子”谈判

乌克兰周一发动空袭，并出动空降部队打击占领顿涅茨克机场的亲俄叛军，新当选总统波罗申科拒绝与“恐怖分子”谈判，并宣称在东部发动强有力的军事行动能够在“数小时内”平息分离主义者的叛乱。俄方称准备与波罗申科对话，但要求后者首先停止在乌克兰东部的军事行动。

--欧洲央行总裁德拉吉称将密切关注通缩风险，时刻准备行动

欧洲央行总裁德拉吉周一表示，央行必须“特别警惕”欧元区物价螺旋式下行的风险。他指出，央行不接受通胀在过长时间内保持在过低水平，对通缩保持高度警惕，随时准备采取有针对性的常规举措加以应对，且全面资产购买计划仍是选项之一。此外，他警告信贷需求反弹的速度可能会快过银行修补资产负债表的速度，可以发展出新的资本市场来弥补银行放贷的不足。“在这样的情况下，如果定期资金的可获得性成为贷款发放的一个限制因素时，那么货币政策可以扮演桥梁作用，”他的讲话暗示欧洲央行可能会动用旨在向银行提供资金帮助向企业或家庭放贷的长期再融资操作(LTRO)，或购买资产支持证券(ABS)来支持银行的贷款发放。

--俄电力公司拟建全球最大燃煤火力发电厂向中国供电

俄罗斯电力公司Inter RAO正在研究兴建全球最大的燃煤火力发电厂，向中国出售电力的可能性。此举显示，中俄两国间的经济和政治关系正不断增强。Inter RAO的首席执行长Boris Kovalchuk告诉记者，公司将研究兴建一座8千兆瓦电厂所需的成本和时间，寻求从中国获取贷款来为兴建电厂筹资。他说，中国的华能集团可能参与该项目。分析师预计，兴建该电厂的成本约为120亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--适逢美国阵亡将士纪念日，美国股市休市。

--欧洲股市在淡静交投中收高，意大利股市表现出众，此前欧洲选举结果显示总理伦齐(Matteo Renzi)所属的中左翼民主党可望稳稳胜出，明显领先民粹主义的五星运动。意大利FTSE MIB指数劲扬3.6%，表现优于其他欧洲主要股指。在德国，总理梅克尔所属的基督教民主党(CDU)明显胜出。消息扶助德股DAX指数创下9,893.81点的纪录新高，并收高1.28%，报9,892.82点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升1.2%。法股CAC-10指数 .FCHI 收高0.75%，报4,526.93点。因伦敦和纽约市场适逢假期休市，欧股成交相对清淡。

汇市:

--欧元扳回稍早跌势，此前欧洲议会选举结果显示，欧洲怀疑论者虽然席次大增，但并未如一些分析师担心般地对部分欧洲政府带来严重打击。由于英国及美国市场逢假日休市，成交量不到日均量的一半。欧元兑美元在欧洲盘一开始即向上攀升，但在北美交易时段尾盘仅上涨0.09%报1.3645美元。美元兑日圆基本微跌0.02%，报101.94日圆。

债市:

--适逢美国阵亡将士纪念日，美国公债市场休市。

--意大利公债收益率下滑，因总理伦齐所属的中间偏左民主党在欧盟议会选举中胜出，加大了伦齐进行经济改革的筹码。意大利公债表现优于大部份欧元区公债，意大利10年期公债收益率下滑14个基点，至3.02%，西班牙10年期公债收益率降8个基点，至2.91%。交易商表示，由于英国及美国逢假日休市，成交清淡可能放大了市场走势。

油市:

--布兰特原油期货走低，逼近110美元，从上周触及的两个半月高位回落，因乌克兰大选后，对该国局势的忧虑有所缓解。布兰特7月原油合约收跌0.22美元，报每桶110.32美元；美国7月原油期货跌0.17美元，报每桶104.18美元。

金属市场:

--金价持稳在1,300美元之下，之前连续两周收平，但如果亲西方的候选人在乌克兰大选中获胜，可能使该国局势趋稳，从而损及黄金的避险吸引力。市场成交清淡，因美国和英国金融市场因假休市。1750GMT，现货金上扬0.11美元，报每盎司1,292.61美元。

--逢英国银行假期，伦敦金属交易所休市。(完)(完)

(整理 郑茵; 审校 于春红)

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