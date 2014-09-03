房地产开发贷会续稳健经营 下半年货币政策基调不会大变--建行

路透上海9月3日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周三表示，下半年货币政策相比上半年基调预期不会有大的变化，利率可能存在下行空间，但流动性不会有大的问题。且该行的房地产开发贷将继续稳健经营。

建行管理层在业绩说明会上并披露，该行今年来同业业务的调整发展获得了监管层的认可，未遭受到批评。目前同业授信已更加完善，分行的资金拆出权限已经上收总行，同时会继续做好资产负债管理，流动性管理和贷存比管理。

在被问及为何拿期货牌照时，建行管理层称，建行的综合化经营是以银行业为主体的，无论之前的基金，投行还是租赁，保险，以及期货牌照，都是为了更好地服务其现有的银行客户。

至于下半年的房地产开发贷及按揭贷款政策，建行管理层披露，2005年时，建行开发贷的不良率是远高于全行不良率的，但截止上半年，开发贷的不良率为0.63%，远低于全行的不良率。

建行的开发贷会继续坚持稳健经营，近几年来的年度增量，包括保障房在内，一般保持在了300-400亿的规模。

建行称，建行对公房地产业贷款将继续贯彻落实国家房地产宏观调控政策，运用长期以来积累的房地产业务优势，有序做好房地产信贷投放。重点投向一二线城市核心区域，支持主业含房地产的央企项目、长期战略合作伙伴客户，支持中小套型普通住房项目。

该行将密切关注房地产市场变化，加大对房地产企业跟踪管理，做好贷款资金封闭管理，按监管要求实行名单制管理。严格控制三四线城市、风险较高区域和客户信贷投放，提高信贷资产质量。

上海证交所自周一起，组织沪市14家上市商业银行连续举行业绩说明会，每一个交易日会有一家上市银行高层回答分析师和投资者提问。（完）

(发稿 徐永；审校 林高丽)

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