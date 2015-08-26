中海油上半年净利降56%惟胜预期 下半年经营环境仍严峻

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月26日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三公布，今年上半年净利同比下降56%，但好于市场预期；管理层称下半年经营环境依然严峻。
据公告，该公司1-6月净利为147.33亿元人民币，上年同期则为335.93亿元；远高于汤森路透综合五名分析师预测中位值126.2亿元。
中海油董事长杨华表示，展望下半年及今后一段时间，公司面临的经营环境依然严峻。宏观经济形势不容乐观，国际油价可能持续低位运行，中国天然气市场竞争愈加激烈。
“我们将更注重经济效益，...不单纯追求产量增长，同时要努力平抑周期性的大起大落，在下降周期炼好竞争力内功。”他说。
中海油称，上半年盈利下降主要由于油价大幅下跌抵销产量增长的利好。期内油气净产量2.401亿桶油当量，按年升13.5%。全年目标维持在4.75-4.95亿桶油当量。
上半年实现油价同比下降46%至每桶57.53美元，拖累油气销售收入按年跌34%至770.3亿元。桶油主要成本41.24美元，同比下降4.5%，其中桶油作业费减幅18.5%，
中国自今年1月起将俗称“暴利税”的石油特别收益金起征点从55美元升至65美元，上半年中海油缴付的石油特别收益金由去年同期120亿元大减至0.59亿元。
其上半年资本支出330亿元，同比下降31.4%，全年预算700-800亿元维持不变。
该公司期内每股盈利为0.33元，董事会决定派发中期股息每股0.25港元。
中海油今天收升1.9%，报8.06港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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