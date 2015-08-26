中海油上半年净利降56%惟胜预期 下半年经营环境仍严峻

路透香港8月26日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三公布，今年上半年净利同比下降56%，但好于市场预期；管理层称下半年经营环境依然严峻。

据公告，该公司1-6月净利为147.33亿元人民币，上年同期则为335.93亿元；远高于汤森路透综合五名分析师预测中位值126.2亿元。

中海油董事长杨华表示，展望下半年及今后一段时间，公司面临的经营环境依然严峻。宏观经济形势不容乐观，国际油价可能持续低位运行，中国天然气市场竞争愈加激烈。

“我们将更注重经济效益，...不单纯追求产量增长，同时要努力平抑周期性的大起大落，在下降周期炼好竞争力内功。”他说。

中海油称，上半年盈利下降主要由于油价大幅下跌抵销产量增长的利好。期内油气净产量2.401亿桶油当量，按年升13.5%。全年目标维持在4.75-4.95亿桶油当量。

上半年实现油价同比下降46%至每桶57.53美元，拖累油气销售收入按年跌34%至770.3亿元。桶油主要成本41.24美元，同比下降4.5%，其中桶油作业费减幅18.5%，

中国自今年1月起将俗称“暴利税”的石油特别收益金起征点从55美元升至65美元，上半年中海油缴付的石油特别收益金由去年同期120亿元大减至0.59亿元。

其上半年资本支出330亿元，同比下降31.4%，全年预算700-800亿元维持不变。

该公司期内每股盈利为0.33元，董事会决定派发中期股息每股0.25港元。

中海油今天收升1.9%，报8.06港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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