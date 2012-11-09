纾困贷款会被偿还 但违约风险仍存--ESM执行长

路透汉堡11月8日电---欧洲稳定机制(ESM)首席执行官雷格林周四对路透表示,给予困境中的欧元区国家的贷款将会被偿还,但违约的可能性仍需消化.

雷格林在汉堡举行的经济会议间隙称,"贷款将会支付并偿还.当然有风险,而且不能完全排除风险变为现实的可能性."

"但通常情况不是这样,迄今还没有发生过,"他称.

雷格林还表示,债务负担沉重的西班牙可能不需要全面的主权纾困.

"如果西班牙拿钱去重组银行业、改革就业市场并整固预算,结果将是利率因市场信心增强而再次下降,在这样的情况下,西班牙为什麽会被迫寻求救助呢?"

"一旦市场改变了想法,这当然是个不错的选项,"他补充称.(完)

--编译 于春红;审校 张荻

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