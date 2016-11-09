如何评估特朗普爆冷入主白宫的短期及长期影响--中银香港

路透香港11月9日 - 中银香港(2388.HK)首席经济学家鄂志寰周三的评论称，特朗普当选对金融市场的影响除了短期因事实严重偏离预期而出现巨幅调整外，还因美国经济体对全球市场的系统重要性，而将产生长期性和全面性的综合影响。

她认为，特朗普入主白宫对金融市场的冲击程度和持续时间可能超过英国脱欧，而美国货币政策前景的不确定性明显上升，美国内部相关政策可能出现较大调整，其对美国经济增长的影响值得关注。此外，全球贸易保护主义可能进入加快发展期，但综合影响可能是利弊互现。

以下为其评论全文：

2016年11月9日，特朗普当选美国第45届总统。全球金融市场步英国脱欧公投的后尘，再一次遭受黑天鹅冲击，出现剧烈震荡。特朗普当选不同于英国脱欧，其对金融市场的影响除了短期因事实严重偏离预期而出现巨幅调整外，还因美国经济体对全球市场的系统重要性，而将产生长期性和全面性的综合影响。

一、特朗普入主白宫对金融市场的冲击程度和持续时间可能超过英国脱欧

随着美国总统投票结果的陆续显现，特朗普入主白宫的序幕缓缓拉开，全球金融市场陷入一场意料之外、情理之中的剧烈震荡。墨西哥货币以新一轮大跌引领全球市场表现，亚太区股市随即作出反应，普遍急挫，除中国内地股市波动较为温和外，区内各地股市跌幅介乎1%至5%。受日圆急升影响，日本股市跌幅最大，日经指数跌5.4%。美元受压，美汇指数曾经跌穿96，但弱势并非一面倒，主要体现在兑日圆汇率，日圆曾逼近101水平，显示市场避险情绪高涨。另外，黄金升超过40美元一盎司，创英国公投脱欧后最大升幅。

回顾英国脱欧公投的发展路径，外汇市场和股票市场均因事实严重偏离预期而出现剧烈震荡，但市场震荡的持续时间短暂，经过数周便转向基本面，并且表现出汇率调整幅度远远超过股票市场的特征。

比较脱欧和特朗普入主白宫两大事件，尽管二者均是由于事实严重偏离预期而起，但其对金融市场的冲击模式可能会有所不同，主要区别在于特朗普入主白宫，不仅仅是特朗普击败希拉里，更重要的是共和党保住国会优势，形成白宫与国会均被共和党掌控的局面，未来立法难度下降，有助于特朗普在政治、经济、军事、外交等方面推行其政纲，从而对全球金融市场产生长期影响。

因此，特朗普爆冷入主白宫对金融市场的冲击程度和持续时间均可能超过英国脱欧。

二、美国货币政策前景的不确定性明显上升

近日，联储局频频暗示12月可能加息，市场预测12月加息的机率攀升至八成。如果大选引起的全球金融市场动荡持续到12月，本次加息亦可能成爲一个“高高拿起、轻轻放下”的假摔事件。

此外，特朗普在竞选时屡次指责耶伦的超宽松货币政策制造资产泡沫的繁荣假像，偏帮民主党。事实上，暂且不谈特朗普的指责是否有根据，联储局的日常运作与政策决定始终不受华府及国会直接影响，决策者无需对选民负责。当然，联储局主席有法定的任命程式，但是，特朗普进入白宫之后，其曾经讲过的“解雇耶伦”威胁付诸行动的可能性亦不容忽视，并将影响未来货币政策的方向。

三、美国内部相关政策可能出现较大调整，其对美国经济增长的影响值得关注

共和党废除“奥巴马医改”势在必行。《可负担医保法案》(Affordable Care Act, 或称为奥巴马医改)是奥巴马推出的最重要一项法例。法例生效后，美国中产阶级所需要交付的保费普遍飙升，企业负担加重，保险公司亦陆续退出奥巴马医改的交易市场。奥巴马医改负面影响渐趋明显，共和党一贯主张废除该法案，目前已扫清障碍，相信势在必行。美国中产阶级、保险公司、雇主的选择自由有望失而复得，对支持经济增长有正面作用。

但是，大刀阔斧改革税制有难度。针对美国税法过于繁复，特朗普提倡显着简化税制及降低税负。个人所得税税阶从7个减至3个，企业税从35%急降至15%。多年来美国税法条文繁复程度有增无减，影响营商环境外，增加社会成本。特朗普的简单税制、低税率主张，是共和党提倡但一直未能实现的改革重点。税制改革的方向对经济有利，但最终力度或要打折扣，毕竟改革难以一步到位，且要避免扩大贫富差距。

四、全球贸易保护主义可能进入加快发展期，但综合影响可能是利弊互现

特朗普在贸易方面的政纲包括：1）宣布将重新谈判北美自贸协议(NAFTA)或直接退出；2）宣布退出跨太平洋伙伴协议(TPP)；3）指示财政部长标签中国为汇率操控国。特朗普的保护主义态度明显背离了自由贸易原则，可能在全球贸易整体低迷的环境下，产生更加严重的影响，但其整体影响可能有利有弊。

首先，不少自贸协议打着自由贸易的旗号，但事实上或受政治目的操控、或为保障跨国企业利益、或写入多项严格条款，以设定游戏规则，为说客创造收入，而TPP正是这种名不副实的自贸协议典范。美国退出TPP，不见得是坏事。

其次，虽然特朗普不时把中国汇率问题作为攻击对象，但在奥巴马任内，美国同样以各种理由对多项中国出口征收惩罚性关税，中美贸易纠纷实际上从未间断。

再次，届时的财政部长及共和党主要成员，相信亦会与特朗普私下磋商，可能出现相对务实的结果。

总之，特朗普的政策主张在竞选期鲜明、激进，而具有吸引眼球的功效。而在未来四年的总统任期内，他所推进的改革需要纳入现行的治理框架，必须务实、可行，因此，整体上应该对于提高美国增长动力有利，从而为金融市场奠定基础。（完）