中国银行业今年不良生成料续放缓 不良率绝对水平见顶回落--中金

路透北京1月26日 - 中国大型投行--中金公司周四发布研报称，银监会发布的2016年银行业运行情况显示，中国银行业不良率五年来首次下降。预计2017年不良生成进一步放缓，不良率绝对水平见顶回落；上市银行营收/净利润等指标同比增速将反转，重申银行板块绝对收益机会。

以下是中金公司银行研究团队发布的《流动性观察--不良率5年来首次下降》全文：

不良率2012年以来首次出现下降。4Q末不良贷款余额1.51万亿，环比增长184亿，显着低于去年同期的881亿。占全年新增不良比例仅7.7%。商业银行不良率1.74%，环比下降2bps，2012年以来首次出现下降，印证我们此前判断。我们预计，2017年不良生成进一步放缓，不良率绝对水平见顶回落。

期末拨备覆盖率176.4%，季度环比小幅上升88bps。2/3/4Q16企稳甚至略有上升，一改此前连续13个季度的下降趋势。

利润指标企稳小幅反弹，更加看好17年。16年全年实现净利润1.6万亿，同比增长3.5%（VS 15年2.4%）。4Q实现净利润3200亿元，同比增长6.6%，优于4Q15（3.4%）。向前看，2017年上市银行营收/净利润等指标同比增速反转。

再次重申银行板块绝对收益机会！商业银行口径资产质量指标全面改善，真实信用成本下降。目前A/H银行交易于0.79/0.72x 2017E PB，向前看，维持“反转，而非反弹”的2017年策略观点。（完）