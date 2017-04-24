中国今年资本外流或明显放缓 临时性资本管制有望放宽--中金

路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。

以下是中金宏观组《资本外流趋缓--解析2016年国际收支报告及近期趋势》的要点摘录。

2016年，中国资本流出规模从2015年的6,471亿美元微降至6,400亿美元。同时，资本外流的驱动因素从2015年的非居民取出境内存款以及境内企业偿还外债转变为2016年的对外直接投资增加以及境内居民增持境外资产。包括国际收支表中净误差与遗漏反映的“隐性”资本流出在内，资本流出规模于2015年见顶，2016年开始小幅下降。同时，去年4季度资本流出步伐开始放缓，主要由于直接投资从净流出转为净流入。具体来看：

2016年直接投资项下流出比2015年大幅增加了1,147亿美元。2016年直接投资净流出466亿美元，而2015年为净流入681亿美元。分项看，与2015年相比，2016年对外直接投资总额增加428亿美元，而外商直接投资流入总额减少719亿美元。

其他投资项下的资本流出规模从2015年的4,340亿美元明显下降至3,035亿美元。2016年非居民新增人民币存款带来净流入102亿美元，而2015年此项净流出1,226亿美元。与此同时，外债偿还带来的“流出”也从2015年的1,667亿美元显着下降至2016年的196亿美元——值得注意的是，中国外币外债余额自去年2季度以来累计增加了1,738亿美元。

此外，贸易信贷净流出从2015年的1,082亿美元收窄至2016年的846亿美元，表明出口商“隐匿”外汇收入的意愿下降。2016年，境内居民以贷款和其他资产的形式增持境外资产，共增加资本流出2,108亿美元——2016年对外贷款流出增加673亿美元至1,147亿美元；2016年其他境外资产净流出743亿美元，对比2015年为净流入692亿美元。

证券投资项下流出保持相对稳定。2016年证券投资流出微降43亿美元至622亿美元——2016年非居民对境内证券（主要是债券）投资增加345亿美元，而境内居民对外证券投资增加302亿美元。

2016年隐性资本流出保持高位，表现为净误差与遗漏项总计2,227亿美元，略高于2015年的2,130亿美元。

高频数据显示，今年1季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。我们估计今年1季度资本流出可能降到500亿美元以下，远低于去年4季度的1,540亿美元。我们的估计值是根据外汇储备变化、（基于我们测算的中国外储币种权重）估算的估值效应、以及外管局公布的货物和服务贸易数据计算得出。

具体来看，年初以来，外债继续增加，而且贸易净结汇与贸易顺差之间的差额已明显缩小，表明出口商结汇意愿上升。此外，在收紧对外并购、直接投资等方面的外汇管理后，直接投资从去年4季度起转为净流入。

往前看，随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年4季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。当然，去年4季度以来的资本外流趋缓部分得益于资本管制收紧，尤其是对境内换汇的限制、以及针对对外直接投资或证券投资等外流的监管收紧。

同时，在监管趋严的背景下，出口商也可能加速汇回外汇收入。然而，除了行政措施以外，受经济复苏带动，一些指标显示近几个月人民币贬值预期下降，资本外流的主动意愿有所缓和——其中一个佐证是境内外外汇贷款2017年均有增长。

受益于去年下半年来国内投资收益明显回升以及美元走势相对稳定，我们预计2017年人民币贬值预期将进一步缓解。因此，不排除去年实施的一些临时性资本管制措施在近期放宽或取消。（完）