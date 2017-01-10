今年中国经济增速料在6.4%左右 通胀较为温和--瑞银

路透上海1月10日 - 瑞银亚洲经济联席主管、中国首席经济学家汪涛周二表示，今年基建投资将继续成为中国经济增长的动力之一，不过去年另一增长动力--房地产投资因政策收紧，今年增速放缓甚至零增长，预计今年中国国内生产总值（GDP）将由去年的6.7%下降至6.4%，通胀总体较温和。

对于今年的政策走向，她指出，今年政策面总体是“稳字当头”，货币政策中性相对偏紧，以防止金融风险和资产泡沫；如有必要还将加码财政支持。

“总体来说，我们认为今年经济增长是一个温和的调整，去年6.7%，我们今年的预测是6.4%。”她说，今年中国经济的有利因素包括产能过剩行业将有所复苏，且全社会慢慢从去库存到补库存，会对经济有所拉动。

瑞银判断今年中国不会调整基准利率，但是市场利率仍会居高不下，例如七天期回购和国债利率。今年信贷规模和货币供应增速将会有所放缓，预计M2（广义货币供应量）增速将由去年的13%降至11%。

虽然近几个月工业品价格明显反弹，她仍预计今年全年居民消费物价指数（CPI）涨幅为2.3%。她解释说，近阶段主要是煤炭、原油等原材料价格在上涨，至下游整个产业链有较多环节，价格传导能力将递减；而且影响物价的一大重要因素--猪肉价格亦在调整期。

她认为，若今年出现一些预期之外的因素，可能会使CPI超预期，例如供给收缩或需求更强令PPI（工业生产者出厂价格指数）大幅走高、石油和能源价格高于预期、汇率剧烈贬值导致进口品价格大幅上升。

中国国家统计局周二公布，2016年12月CPI同比上涨2.1%，PPI同比上涨5.5%，这是PPI连续第四个月同比正增长，并创2011年9月以来最大增幅。

对于市场关注的人民币汇率走势，她指出，人民币汇率对一篮子货币保持稳定的情况下，对美元贬值压力较大，但今年底人民币兑美元应该不会跌破7.3，也就是不超过5%的贬值幅度，低于2016年全年的6.6%。

“我觉得这个贬值的压力可能更多的是来自于预期和资本外流、资本流动。”她表示。（完）