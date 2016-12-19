减税仍是明年中国财政政策发力点 赤字率预计持平--中金

路透北京12月19日 - 中国大型投行--中金公司针对中央经济工作会议点评称，预计财政政策维持积极，减税仍然是明年财政政策的发力点，预算赤字率料维持3%，与2016年持平；货币政策维持稳健，更加注重防控金融风险，2017年M2(广义货币供应量)和社会融资总量增速将低于2016年。

中金并认为，人民币汇率将保持基本稳定，预计2017年人民币汇率贬值幅度不超过3%；房地产调控将兼顾需求管理和增加土地供应。

中央经济工作会议上周三至周五（12月14日-16日）在北京举行，会议提出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要。货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定。

以下为中金报告概要：

中央经济工作会议（以下简称会议）12月14～16日召开，会议对2017年宏观经济政策取向作出展望。明年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，防控金融风险将放到更加重要的位置，房地产调控将兼顾需求管理和增加土地供应。农业供给侧结构性改革中，农村土地和产权制度改革值得关注；混合所有制改革将成为国企改革突破口；财税、金融、养老等方面改革将进一步推进。

财政政策维持积极，减税仍然是明年财政政策的发力点。会议提出“财政政策要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要”。去年中央经济工作会议提出的“积极的财政政策要加大力度”和“阶段性提高财政赤字率”今年没有强调，我们预计2017年预算赤字率维持3%，与2016年持平，财政政策明年继续为企业降低税负。

货币政策维持稳健，更加注重防控金融风险。会议提出要“调节好货币闸门”、“宏观上管住货币”，比去年“稳健的货币政策要灵活适度”、“社会融资总量适度增长”等措辞更加谨慎。防控金融风险将“放到更加重要的位置”，侧重点也和去年不同，去年主要是“化解地方政府债务风险”，今年重点是“着力防控资产泡沫”。我们预计2017年M2和社会融资总量增速将低于2016年。

人民币汇率将保持基本稳定。会议提出“要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。未来人民币汇率双向波动将是常态，但发生大幅贬值的可能性不大。今年以来中国经济企稳回升、经常帐户顺差仍保持较高水平，对人民币形成基本面的支持。我们预计2017年人民币汇率贬值幅度不超过3%。

房地产调控兼顾需求管理和增加土地供应。会议强调“房子是用来住的、不是用来炒的”，和去年“去库存”的房地产政策思路存在很大差别。除了采取“宏观上管住货币”、“严格限制信贷流向投资投机性购房”等抑制需求的政策外，还采取“增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市闲置和低效用地”等政策。我们认为，现行土地供应政策是导致房价大幅上涨的一个关键因素，增加土地供给将有助于抑制房地产泡沫。

深入推进农业供给侧结构性改革。除了继续推进去年提出的“三去一降一补”政策措施之外，会议专门提及“农业供给侧结构性改革”，具体包括农产品供给和农业生产、农村环境治理、粮食价格形成机制和收储制度改革、以及农村产权制度和土地制度改革等方面内容。农村土地和产权制度改革将“赋予农民更加充分的财产权利”，“统筹推进农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点”。我们认为，农村土地和产权制度改革将促进农村居民收入增长，提高土地使用效率，并有助于房地产调控政策发挥效果。

国有企业改革将成为改革看点。会议提出，“混合所有制改革是国企改革的重要突破口”，国企改革将在“电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐”。财税改革重点改善中央与地方事权和支出责任划分关系；金融改革包括侧重金融监管、资本市场、商业银行治理、民营银行等方面；养老保险制度改革方案将加快出台。对外经济政策将继续开放、引进外资，推进“一带一路”建设。（完）