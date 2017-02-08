中国外储破“3”心理冲击大于实际影响 续下降空间有限--中金

路透上海2月8日 - 中国大型投行--中金公司周二发布研报称，中国外汇储备跌破3万亿美元会带来一定的心理冲击，但不会改变中国外储充足的基本形势，心理冲击大于实际影响，预计中国外储进一步下降的空间有限。

以下是中金公司宏观团队最新研报《外储破“3”：心理冲击大于实际影响》全文：

1月中国外汇储备小幅下降123亿美元至29,982亿美元，降幅较去年12月的411亿美元有所收窄。这是去年7月以来连续第7个月下滑。以SDR计值，外储则从去年12月的22,394亿降至22,065亿。1月中国黄金储备保持在5,924万盎司（即1,842.6吨）不变，但对应美元估值环比增加5.0%至713亿美元。

外储降幅收窄得益于弱势美元带来的估值扩张。在去年底加息预期兑现之后，伴随“特朗普交易”动能的衰减，1月美元指数下跌，录得2.6%的单月降幅。相应地，日元、欧元和英镑分别对美元升值3.7%、2.6%和1.9%。根据我们测算的中国外储货币构成（美元占66.7%，欧元占19.6%，英镑占10.6%，日元占3.1%；），1月主要汇率的变动造成中国外储的美元估值增加约252亿美元。

受个人购汇增加等因素影响，1月外汇实际流出规模环比扩大。剔除估值效应后，1月外储变动所隐含的当月外汇流出规模为375亿美元，高于12月同口径下的309亿美元。个人5万美元换汇额度更新之后，人民币贬值预期遭遇春节假期出境游等实际用汇需求，1月个人购汇应有明显增加。

实际上，1月在岸外汇日均交易量较上月显着下降36.3%至214亿美元，机构交易相对清淡。去年底以来，监管部门在对外并购、直接投资等多方面陆续收紧了外汇管理，机构资本外流应已有所缓解，而个人购汇增加或是1月外汇流出之主因。

破“3”会带来一定的心理冲击，但不改变中国外储充足的基本形势。评估外储充足情况要考虑多项指标。我们的分析表明，3万亿美元仍远满足所有传统充足率指标，包括3个月进口覆盖、1倍短期债务覆盖、IMF综合充足指标等，而对广义货币M2覆盖尚有不足——这是薄弱环节，但即便4万亿也不够。

因此，从各项指标看，充足的依然充足、不足的依然不足。根据我们的测算，在2.6万亿美元以上，外储规模尚不构成中国国际收支安全的威胁。破“3”带来的心理冲击可能使人民币短期承压，增加央行政策平衡的难度。实际上，央行尽力缓解外储下滑的政策意图已较明显，而且已经、并正在采取“宽进严出”的外汇管理措施，后续政策效果将逐步显现。

同时，中国经济开局良好，经济活动保持稳健，货币政策正逐步退出宽松。如果经济以及政策环境趋于稳定，人民币贬值预期有所缓解，出口企业大量未汇回或未结汇的外汇收益终将回流中国、增加外汇流入。往前看，我们认为中国外储进一步下降的空间有限。（完）