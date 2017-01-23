中国金融监管趋严A股市场续谨慎 IPO提速引发短期担忧--瑞银

路透北京1月23日 - 瑞银证券周一发布策略报告提示，中国各个金融领域都显示出监管趋严的迹象，可能导致整个金融系统去杠杆，在未来几个月的业绩淡季，维持对A股市场谨慎的观点，但预计IPO提速造成的对A股市场的担忧只是短期的。

以下是瑞银最新报告《监管趋严和融资提速的市场影响》全文：

金融监管加强，维持对A股市场谨慎的观点

我们在2017年A股策略展望中提示，金融监管加强可能造成市场流动性紧张，是A股今年面临的主要下行风险之一。过去几个月，监管层延续股市去杠杆的同时，加强楼市、债市、保险、银行理财等方面的监管。主要包括在货币政策上“缩短放长”、将银行表外理财纳入广义信贷监管、拟对部分表外业务进行资本金计提、拟加强保险股权投资监管等。

我们认为，各个金融领域都显示出监管趋严的迹象，可能导致整个金融系统去杠杆。去年年底的债市调整，一方面是对流动性紧缩的反映，另一方面也是对未来监管继续加强的预期释放。

在经济持续好转的背景下，我们预计，金融监管和规范可能继续升级，导致金融市场去杠杆、降低市场的风险偏好、甚至一些投资者开始担心实体经济可能受到负面影响。在未来几个月的业绩淡季，我们维持对A股市场谨慎的观点，偏好防御性的低估值大盘蓝筹股和受金融监管影响较小的消费（食品饮料、汽车）和医疗保健行业。

股票融资提速，引发市场短期担忧

去年年底，证监会加快A股IPO的审批速度，近期流动性拐点出现后，部分投资者将A股表现疲弱归咎于新股扩容。对此，包括新华社和人民日报在内的官方媒体发文，支持IPO常态化。证监会副主席在达沃斯论坛的表态也说明证监会将继续推进中国资本市场改革。

从融资额数据看，自去年下半年，IPO的确出现加速。由于IPO定价受限，企业在上市之后依然有很强的融资需求，去年增发融资额总量超1.7万亿，约为IPO规模11倍。因而，我们认为，IPO提速本身对于市场流动性的负面影响并不大。A股市场，尤其是小盘股近期的弱势行情，主要是源于对金融体系整体流动性的担心，以及股票投资者风险偏好的下降。我们预计，IPO提速造成的对A股市场的担忧只是短期的。（完）