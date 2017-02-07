中信里昂建议增持中国离岸股票 并看好银行及保险板块

路透香港2月7日 - 投行中信里昂周二称，随着中国经济持续改善以及供给侧改革继续进行，建议增持中国离岸股票，并看好银行及保险板块。

该行策略师Christopher Wood在记者会上称，随着中国的工业生产者出厂价格指数(PPI)去年9月结束四年半以来的负增长并持续录得正增长，该行将中资股（MSCI中国成分股）的投资评级由“减持”调升至“增持”，这亦是今年投资策略中的重要元素。

“特朗普的财政策激政策以及中国持续的供给侧改革，将推动中国的工业利润增长。”他说。

他并称，鉴于商品价格回升加上国内煤炭、钢铁等行业过剩问题减退，预计中国的银行业表现较好。同时，如果人民币保持稳定，保险股亦可受惠于股市回升。

至于香港本地股票的投资评级则为“减持”，他说，虽然预期中国南下资金增多可提振整体港股表现，但这些资金投资H股为主，而非香港本地股票，加上美国加息对香港带来不利，因而看淡本地股票。

Wood认为，新兴市场面对很多风险，包括人民币波动以及全球保护主义升温，但有一个正面因素，就是特朗普政策推动美元上涨并带动商品价格走强，相信商品市场转势将会维持一段较长时间。

市场关注中国资本外流问题，他指出，市场关注中国的外汇储备水平，但他更着眼于居民储蓄增长，因这与名义经济增长关联度高，而近日居民储蓄增长已有所回升。此外，他认为中国政府仍有能力控制资本流动，同时会坚守人民币与一篮子货币挂钩。

他并称，感觉上中国央行将逐渐收紧货币政策，这虽然对股市有负面影响，但其实是利多于弊，因可挤压过剩的影子银行。

他又提及，人民币债券加入环球债券指数对中国有莫大好处，重要性比起中国股票加入MSCI新兴市场指数更大，但他认为，中国不会让外国投资者完全自由买卖中国在岸债券。（完）