中信里昂建议增持中国离岸股票 并看好银行及保险板块

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透香港2月7日 - 投行中信里昂周二称，随着中国经济持续改善以及供给侧改革继续进行，建议增持中国离岸股票，并看好银行及保险板块。
该行策略师Christopher Wood在记者会上称，随着中国的工业生产者出厂价格指数(PPI)去年9月结束四年半以来的负增长并持续录得正增长，该行将中资股（MSCI中国成分股）的投资评级由“减持”调升至“增持”，这亦是今年投资策略中的重要元素。
“特朗普的财政策激政策以及中国持续的供给侧改革，将推动中国的工业利润增长。”他说。
他并称，鉴于商品价格回升加上国内煤炭、钢铁等行业过剩问题减退，预计中国的银行业表现较好。同时，如果人民币保持稳定，保险股亦可受惠于股市回升。
至于香港本地股票的投资评级则为“减持”，他说，虽然预期中国南下资金增多可提振整体港股表现，但这些资金投资H股为主，而非香港本地股票，加上美国加息对香港带来不利，因而看淡本地股票。
Wood认为，新兴市场面对很多风险，包括人民币波动以及全球保护主义升温，但有一个正面因素，就是特朗普政策推动美元上涨并带动商品价格走强，相信商品市场转势将会维持一段较长时间。
市场关注中国资本外流问题，他指出，市场关注中国的外汇储备水平，但他更着眼于居民储蓄增长，因这与名义经济增长关联度高，而近日居民储蓄增长已有所回升。此外，他认为中国政府仍有能力控制资本流动，同时会坚守人民币与一篮子货币挂钩。
他并称，感觉上中国央行将逐渐收紧货币政策，这虽然对股市有负面影响，但其实是利多于弊，因可挤压过剩的影子银行。
他又提及，人民币债券加入环球债券指数对中国有莫大好处，重要性比起中国股票加入MSCI新兴市场指数更大，但他认为，中国不会让外国投资者完全自由买卖中国在岸债券。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。