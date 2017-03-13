中国钢铁、煤炭和煤电领域以外材料行业的央企整合步伐或加快--瑞银

路透北京3月13日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国政府主导的去产能将主要集中在钢铁、煤炭和煤电领域，而较少涉足其它周期性材料行业。预计今年央企重组整合可能配套供给侧改革一同推进，相关行业的央企整合步伐或有所加快。

以下是瑞银最新报告《瑞银证券A股策略报告:来自两会的政策信号》全文：

供给侧改革、国企改革和金融监管。上周各部委在两会上传递了诸多信号，其中供给侧改革、国企改革和金融监管等方面最为市场所关注。

供给侧改革：发改委表示2017年已没有必要再大范围实施煤矿减量化生产措施，而钢铁行业产能利用率超过70%，产能过剩的也不是那么多（今年政府目标压减钢铁产能5,000万吨左右，而去年实际退出钢铁产能6500万吨；计划退出煤炭产能1.5亿吨以上，而去年实际退出煤炭产能超过2.9亿吨）。水泥、玻璃行业大量是民营企业，会根据市场状况自己调节。

我们认为，政府主导的去产能将主要集中在钢铁、煤炭和煤电领域，而较少涉足其它周期性材料行业。

国企改革：国资委表示2017年会加快推进煤电行业、重型制造装备行业、钢铁行业、煤炭行业等领域的重组整合，但不会出现一哄而起、大规模的重组潮。混合所有制要在数量上扩大，层级上提升，深度上拓展。

我们预计，今年央企重组整合可能配套供给侧改革一同推进，相关行业的央企整合步伐或有所加快。

金融监管/工作：保监会表示只要合规，举牌是正常的市场行为，不过反对险资和控股股东达成一致行动人。央行表示一行三会已就资产管理问题初步达成一致意见，而货币政策在稳健方面适当做得更加中性一些，会有助于供给侧改革的推进。

资本市场方面，证监会主席刘士余对科技板块率先推动IPO注册制的提议给予正面反馈。

市场风格已发生切换？瑞银中国A股风格因子月报显示，上月风格因子出现显著的轮动和变化。小盘股自2016年起表现持续为负（2016年初至今中证小盘500指数下跌15.5%，而沪深300指数同期仅下跌8.1%），但于上月跑赢大盘股（中证小盘500指数上月上涨3.7%，而沪深300指数仅上涨1.9%）。我们将继续关注市场风格和小盘股与大盘股的相对表现。（完）