中国将实施更多刺激措施 抵销美联储加息影响--光银国际

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透香港3月16日 - 投行光银国际周四的报告指出，美国经济改善的势头将会支持年内再加息三次，从资本流动的角度看对中国带来更多压力，因此预期中国将会实施更多的宏观经济刺激措施，抵销美联储加息带来的负面影响。
光银国际研究部主管林樵基在其报告称，美联储将短期基本利率提高25个基点，本次加息或意味着2017年将迎来更多的加息动作，该行认为，鉴于美国经济在过去一年取得稳健复苏，经济改善的势头将会支持今年再加息三次，每次25个基点，但是经济信号参差不齐将会使美联储的加息步伐变得渐进且具有相当的灵活性。
至于美国加息对中国的影响，他认为，中国的经济正在处于转型期，但同时也面临着经济增速放缓的“新常态”，虽然经济有短期动荡，但是中国政府仍然坚持确保改革稳步推行，从而为可持续增长的发展模式奠下基础。
“美联储的加息动作将会为中国带来更多的压力，其中一个受影响的因素是资本的流动。”他说，受到美联储收紧货币政策的影响，美元在最近走强，而人民币则相对地走弱，尽管如此，人民币的汇率兑官方指定的一篮子货币则较为稳定，显示人民币并未出现大幅贬值。
他认为，第二年的“十三五”规划在今年展开，经济刺激措施将会对中国经济产生稳定的效应，并推动投资者信心进一步提升。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。