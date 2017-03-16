中国将实施更多刺激措施 抵销美联储加息影响--光银国际

路透香港3月16日 - 投行光银国际周四的报告指出，美国经济改善的势头将会支持年内再加息三次，从资本流动的角度看对中国带来更多压力，因此预期中国将会实施更多的宏观经济刺激措施，抵销美联储加息带来的负面影响。

光银国际研究部主管林樵基在其报告称，美联储将短期基本利率提高25个基点，本次加息或意味着2017年将迎来更多的加息动作，该行认为，鉴于美国经济在过去一年取得稳健复苏，经济改善的势头将会支持今年再加息三次，每次25个基点，但是经济信号参差不齐将会使美联储的加息步伐变得渐进且具有相当的灵活性。

至于美国加息对中国的影响，他认为，中国的经济正在处于转型期，但同时也面临着经济增速放缓的“新常态”，虽然经济有短期动荡，但是中国政府仍然坚持确保改革稳步推行，从而为可持续增长的发展模式奠下基础。

“美联储的加息动作将会为中国带来更多的压力，其中一个受影响的因素是资本的流动。”他说，受到美联储收紧货币政策的影响，美元在最近走强，而人民币则相对地走弱，尽管如此，人民币的汇率兑官方指定的一篮子货币则较为稳定，显示人民币并未出现大幅贬值。

他认为，第二年的“十三五”规划在今年展开，经济刺激措施将会对中国经济产生稳定的效应，并推动投资者信心进一步提升。（完）