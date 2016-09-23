对中国A股维持中性观点 看好消费和医药股优质标的--瑞银

以下是其报告的主要观点：

近一轮中国股市反弹中A股表现平平

自3季度以来，沪深300和上证综指分别上涨3.6%/3.3%，相较于同期恒生国企指数11.9%的涨幅可谓相当平淡。恒生AH溢价指数也从140降至120。那些曾受到中国债务问题和不良压力困扰、H股估值一度承压的两地上市银行股，也在近期迎来了明显的估值修复、带动A-H价差大幅收窄。

宏观环境温和改善，企业盈利稳健增长

国内宏观经济走势相对平稳是两地股市正面表现的大环境。过去几个月工业生产同比增速徘徊在6%附近，8月份统计局PMI回升至荣枯线上方，8月房地产销售和投资增长也双双加快。同时市场对于人民币贬值的担忧有所减弱。

值得一提的是，企业盈利也有不错的增长。今年1-7月工业企业利润同比增长6.9%，显着好于2015年2.3%的跌幅。上半年A股非金融企业盈利同比增长3.8%。其中受益于原材料价格的回升，过剩产能行业如煤炭、钢铁、有色等盈利都出现了显着的改善。

风险偏好不强以及市场对潜在风险的担忧是拖累A股表现的主要原因

我们认为近期H股相对强势的表现主要得益于全球投资者对新兴市场偏好的提升，对A股来说，这一影响要小得多。另外，近期中国政府对A-H互联互通机制的修订也对H股有更加积极的意义。国内方面，近几个月监管层对影子银行和相关领域（银行理财、资管计划、保险资金等）的规范意味着市场在未来一段时间内可能会承受潜在去杠杆的压力，这使A股投资者的情绪有所承压。

另一个令人担忧的因素是房地产。在疲弱的宏观背景下，房地产市场却如火如荼，地产泡沫的隐患似再度浮现。我们认为信贷驱动的地产潮可能会触发政策拐点，若地产部门再度滑坡，长久以来受到投资者担忧的金融系统可能也会面临更大的压力。诚然，即便就目前而言，债务违约以及不良资产不断增长这些长期问题也仍然存在。

对A股维持中性观点；看好消费和医药板块中的优质标的

综上所述，瑞银证券维持对下半年A股市场偏中性的看法。目前沪深300静态市盈率12.1倍，略高于过去五年均值，瑞银证券认为这一估值水平较为合理，短期内A股的上/下行风险也相对平衡。

上行风险包括：H股进一步上涨对A股的溢出效应（但瑞银H股策略分析师近期对H股观点转为谨慎）；年底国企/供给侧改革进程加快。下行风险则包括：监管收紧带动市场去杠杆；房地产政策出现拐点；市场对信用违约和不良的担忧再度浮现。考虑到近期板块轮动下一些产能过剩板块已经受益，但供给侧改革的推进仍具有不确定性，我们更看好拥有稳健增长的消费和医药行业中的优质标的、以及受益于PPP/基建投资走强的个股。（完）