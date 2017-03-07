今年A股上涨动力来自业绩提升 看好上中游及银行股--瑞银

路透上海3月7日 - 在中国2017年政府工作报告出炉后，国际投行瑞银的中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，从经济目标来看，今年中国国内生产总值（GDP）名义增速维持高位，企业利润有望继续增长，这将是今年A股上涨的主要动力，预计至年底股指上涨近一成。

他在专题电话会上指出，由于供给侧结构性改革今年还将继续，煤炭等产业仍会继续压缩过剩产能，原材料等上游板块短期内仍可继续看好，有价格传导能力的中游板块亦值得关注。而企业业绩的改善，有助于外界减缓对银行坏帐的担忧，银行股亦将有机会表现。

“我们大约预测（去年上市公司）有7%的利润增长，就是2016年。我们判断2017年也有6%，所以是增长维持在6、7%这样的水平，对股市有支撑。”他说。

他解释称，尽管中国将今年GDP增长目标设在6.5%左右，较上年的实际增速6.7%有所下降，但考虑通胀因素，今年名义GDP增速在9%，高于去年的8%。GDP增速加快及温和的通胀，对企业盈利提升有实质性支持。

高挺认为，今年货币政策在现有基础上再大幅放宽流动性的概率并不大，因此年内流动性总体是略微偏紧的，股票估值很大程度上取决于市场流动性，因此今年股市上涨应由上市公司盈利增长来推动，年底沪深300指数.CSI300目标位在3,750点。

沪深300指数周二午后报3,446.256点，微跌0.01%。

对于今年股市的主题板块，他表示，今年继续看好环保题材，短期内看好原材料，以及工程机械，白酒家电等可选消费板块；中长期则倾向于平衡配置，可关注环保、一带一路、消费和服务以及医疗保健这些有持续增长能力的板块。

中国2017年政府工作报告提出，今年钢铁将再压缩产能5,000万吨左右，煤炭行业退出产能1.5亿吨以上，淘汰、停建和缓建煤电产能5,000万千瓦以上。

他并指出，中游板块最近明显受到工业补库存周期的拉动，还有一些产业的需求上升较明显，例如工程机械、重卡等，这些产业本来大家较为悲观，估值较便宜，未来将受到重视。（完）