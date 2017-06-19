瑞银称近两周沪深港通呈现南冷北热 MSCI纳A预期抬头

新零售 vs.旧零售 Amazon的新时代--今周刊「老谢开讲」

在经历了六月九日的科技股小股灾后，美国电子商务巨擘亚马逊（Amazon）豪掷一三七亿美元，收购了美国最大型有机食品超市集团Whole Foods Market（WFM），成了亚马逊成立以来最大宗的购并案。此举也正好呼应了阿里巴巴马云，二○一六年十月在杭州举办的「二○一六云栖大会」上所揭櫫的，未来三十年全世界将发生五件大事中的新零售概念。