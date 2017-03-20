花旗放弃欧元/美元跌破平价的预估 因美元走强机率降低

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月20日 - 花旗将未来六至12个月欧元/美元汇率预估从之前的0.98上调至1.04，成为最近一家放弃欧元/美元跌破平价预估的主要银行。
花旗的分析师团队在周五晚间的客户报告中称，有迹象显示因美国总统特朗普着手处理医保改革，他的财政和税收计划可能延迟，这削弱了美元全面走强的机率。
报告还指出，花旗基本预计勒庞在5月的法国大选中败北，这将消除欧元面临的一项政治风险溢价。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。