花旗放弃欧元/美元跌破平价的预估 因美元走强机率降低

路透伦敦3月20日 - 花旗将未来六至12个月欧元/美元汇率预估从之前的0.98上调至1.04，成为最近一家放弃欧元/美元跌破平价预估的主要银行。

花旗的分析师团队在周五晚间的客户报告中称，有迹象显示因美国总统特朗普着手处理医保改革，他的财政和税收计划可能延迟，这削弱了美元全面走强的机率。

报告还指出，花旗基本预计勒庞在5月的法国大选中败北，这将消除欧元面临的一项政治风险溢价。(完)