高盛调降对美联储本月升息预期 概率从55%降低至40%

路透9月7日 - 高盛已调降对美联储9月会议将升息的预期，称经济增长弱于预期，而且周二美联储重量级官员的讲话缺乏明确信号。

高盛周二稍晚时发出的研究报告称，现预计美联储本月升息机率为40%，低于上周五时的55%。

高盛下修其预估之前，数据显示美国8月服务业活动指数虽处于扩张但低于7月，8月数据较7月下降幅度为2008年金融危机以来最大。

“虽然这仅是一项指标，但它让市场跌破眼镜的结果却深具意涵，而且可能已有一些美联储官员对于9月升息感觉不是很热衷。在这些背景之下，一个稍大的意外就可造成很大压力，”高盛说。

高盛称，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二发表讲话时，也没有对本月可能升息给出新线索。

高盛上周五在美国公布8月非农就业岗位新增151,00个之后原本调高其9月升息预期，称此就业增速高于足以令美联储官员认为可保失业率长期稳定的增速。

高盛现预计美联储今年至少升息一次的机率为70%，低于之前所预计的80%。(完)