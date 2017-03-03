摩根士丹利预计美联储3月将加息 今年稍晚再两度升息

路透纽约3月2日 - 摩根士丹利分析师周四表示，预期美联储在3月举行的决策会议当中，将调高美国利率25个基点至0.75-1.00%。

他们在研究报告中指出，美联储继本月稍晚可能加息后，2017年稍后可望再两度升息。

他们预计2018年将四度升息。

纽约联储总裁杜德利周二在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。

美联储理事鲍威尔在CNBC表示，有可能在3月讨论是否加息；我们非常接近2%的通胀目标。

美国商务部周三发布，1月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期增长1.7%。核心PCE是美联储偏爱的通胀指标。

摩根士丹利分析师表示，在通胀仍处于升势，且金融情势更加宽松的情况下，美联储可能延续加息的步伐；华尔街股市迭创新高，企业债券市场风险溢价低落，使得金融形势更为宽松。(完)