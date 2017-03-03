摩根士丹利预计美联储3月将加息 今年稍晚再两度升息

柏瑞投资预料再有机构调降中国评级 但认为对债券通影响不大
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透纽约3月2日 - 摩根士丹利分析师周四表示，预期美联储在3月举行的决策会议当中，将调高美国利率25个基点至0.75-1.00%。
他们在研究报告中指出，美联储继本月稍晚可能加息后，2017年稍后可望再两度升息。
他们预计2018年将四度升息。
纽约联储总裁杜德利周二在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。
美联储理事鲍威尔在CNBC表示，有可能在3月讨论是否加息；我们非常接近2%的通胀目标。
美国商务部周三发布，1月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期增长1.7%。核心PCE是美联储偏爱的通胀指标。
摩根士丹利分析师表示，在通胀仍处于升势，且金融情势更加宽松的情况下，美联储可能延续加息的步伐；华尔街股市迭创新高，企业债券市场风险溢价低落，使得金融形势更为宽松。(完)
(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。