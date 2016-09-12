中国黄金储备料续升 助力提升人民币储备货币地位--中金

路透上海9月12日 - 中国著名投行--中金公司最新研报称，中国央行自2014年6月公布黄金储备月度数据以来已累计增持超175吨黄金，此举将进一步支撑人民币储备货币地位的提升，并可推动大宗商品的人民币定价，预计黄金储备将继续攀升，但这将是一个缓慢且长期的过程。

以下是中金公司宏观团队最新研报《中国黄金储备概况》全文：

从2014年6月3.99万亿美元的峰值至2016年8月的3.19万亿美元，中国外汇储备减少了20.2%——虽然其中31.3%的下降是因为汇率波动带来的负向估值效应。同期，中国黄金储备从1,054.1吨大幅增加73.9%至1,833.5吨，形成一个明显的对比。和其他国家比，中国黄金持有量算大的吗？中国黄金储备增加有何政策和市场涵义？

虽然近期有所增持，中国依然是低配黄金。央行从去年6月开始发布黄金储备月度数据。黄金储备量于当期跳升57.3%，此后至今累计增加10.6%。在过去14个月中，中国央行增持了175.1吨黄金，仅次于俄罗斯的约262.6吨，相当于同期世界黄金储备总增量的48.7%。

尽管如此，中国黄金储备目前仅列世界第六，相当于法国（排名第五）的75.1%和美国（排名第一）的22.5%。从黄金储备与GDP之比来看，中国仅相当于法国的16.9%和美国的38.5%；从黄金储备与人口之比来看，中国仅为法国的3.5%和美国的5.3%。黄金占中国储备资产的2.4%，远低于法国的66.5%和美国的75.6%。作为世界最大的黄金开采国，中国似乎却并未持有足够的黄金。

央行增持黄金可能有助于：

实现储备资产投资的多元化。中国97.1%的储备资产为外汇储备，约占全球外汇储备的29.4%。因此，储备货币发行国的利率和汇率波动会对中国国家财富构成冲击，且不说现在大量主权债券的负利率。储备投资的多元化自然要求在投资组合中增加黄金配置。

支撑人民币储备货币地位的提升。美元的国际储备货币地位与黄金密不可分。在布雷顿森林体系下，美元与黄金直接挂钩，对美元取代英镑成为主要储备货币发挥了积极作用。在布雷顿森林体系解体后，美国仍坐拥世界最大的黄金储备，占世界官方持有量的24.7%。黄金储备增加可进一步夯实市场对人民币的信心，而人民币国际化程度的提高反过来又使中国可减少持有外汇储备。

为推动大宗商品人民币定价铺路。今年4月，中国推出了人民币计价的黄金基准价（“上海金”），由上海黄金交易所每日通过两次集中竞价确定。虽然此举目前尚未对全球黄金定价产生实质性影响，但随着人民币国际化的推进，它最终将有助于中国取得更多的贵金属定价权。官方黄金储备是黄金市场的基本安全网。

中金预计，中国黄金储备将继续攀升，但这将是一个缓慢且长期的过程。央行可通过国内外两个市场购买黄金。目前，瑞士、香港和南非是中国主要的黄金进口直接来源地。按过去14个月平均增速推算，即使排名靠前的官方机构所持黄金储备不变，中国在2020年以前也难以赶上排名前一位的法国。

中国这么大规模的黄金购买可能会推高黄金价格，这要求央行要选择合适的时间窗口渐进地进行增持。除了购买，中国也应会通过收购海外金矿等方式更多地参与黄金生产。（完）