中国特别国债大概率将续作 关注农行定向部分续作模式--中金

路透上海7月27日 - 中国大型投行--中金公司发布报告指出，今年将有近7,000亿元人民币的特别国债陆续到期，大概率仍要续作，关键在于续作方式，特别是央行通过农业银行(601288.SS)(1288.HK)定向认购的6,000亿元将于8月底到期，该部分通过何种模式续做，对市场影响可能存在不确定性。

报告认为，今年9、11、12月到期的特别国债，规模合计约964亿元，会延续面向市场续发；但由于前期面向市场发行，因而如今到期面向市场续发并不算新净增，不形成新的供给压力；唯一细微的影响在于这近1,000亿的特别国债续发会拉长持有人持有的债券久期。

关键在于央行通过农行定向认购的6,000亿特别国债8月29日到期，其续发的模式较为关键，可能的模式包括：沿用前期模式，定向发行给央行（A模式）；定向发行给部分市场化机构（B模式），如国有商业银行、保险等；面向市场以市场化方式发出（C模式），或部分以市场化方式发出。

相比之下，A模式对市场不会产生任何影响，其他的续发模式都会一定程度增加债券供给压力、收紧流动性、拉长持有人久期，央行采用定向流动性投放的可能性较高。

中金并透露，从目前来看，财政部与央行或仍在了解市场认购意向、协商具体的方案。

2007年财政部发行特别国债1.55万亿人民币，用于注资中投公司，实际需求是由央行借农业银行定向认购了1.35万亿，而仅有2,000亿左右向市场发行，实际供给冲击远低于预期。

在1.55万亿特别国债中，期限则包括10年和15年期，10年品种陆续于今年8月-12月到期。

中投公司是全球最大的主权财富基金之一，初始注册资本金为2,000亿美元，是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币，购买等额外汇储备注入形成。其目标为持有、投资和管理部分国家外汇资产，以获取风险调整后的良好投资回报。

**续作模式猜想**

特别国债到期不续的可能性较小，因为那样对应需要中投公司或其他相关部门偿还这一部分。如果到期不续，则对应央行资产负债表上“对政府债权”减少6,000亿，资产端外汇储备或其他科目增加6,000亿；但中投需要自己出资。

目前来看，根据中投公司2016年年报来看，中投公司当年外汇储备投资海外市场，分散在各类型资产上，并且大部分不是流动性资产，卖出资产调节资金还款的可能性较小。因而特别国债大概率还是会续。期限方面，仍将以10年期或以上的长期债券形式发行。

反过来，未来若外汇储备稳固或重回上升通道过程中，不排除通过外汇储备或其他途径进一步注资中投公司。

因而，特别国债大概率仍要续作，关键在于续作方式，尤其是央行借农行定向认购的部分，对可能的模式及影响探讨如下：

首先，沿用前期模式，定向发行给央行（A模式），即续发并由央行通过某一银行间接申购并持有。A模式的优点在于对市场不产生任何影响，对央行资产负债表影响也基本没有，但关键在于财政部与央行的协商；相对下面几种可能冲击市场的续作方式，似乎没有明显的缺点。

不过，如今四大行与邮储银行均上市，在《中华人民共和国中国人民银行法》规定下，央行如果仍从一级市场申购国债，或需通过政策性银行或其他未上市银行操作更为便利。利率方面，如果仍定向央行发行，则这笔特别国债仍没有流动性，发行利率也会在二级附近。

其次，定向发行给部分市场化机构（B模式），如国有商业银行、保险等。B模式优点在于将特别国债定向推向市场，减轻央行压力。但从市场角度，缺点较大：发行压力较大。因为对市场化机构而言，意味着新增6,000亿国债的供给。

此外锁定大量流动性，或带来较大的冲击，具体取决于央行是否对冲、以及对冲的方式。考虑现阶段商业银行超储在1.3%的低位，且面临较为严峻的负债荒形式，央行有必要投放流动性、进行对冲操作，因而B模式会演化为央行配合下的定向发行。

对商业银行债券持有结构、久期等带来较大压力。目前财政部今年发行的10年及以上的国债规模在5,000亿元左右，如果再额外新增大量10年期或以上的国债，叠加地方政府债务置换期限也较长，导致国有商业银行资产结构中债券久期过长，也面临一定的压力。

中金认为，这种方式下，在目前货币政策“不松不紧”、减少对市场极端冲击，以及国务院第四次督查强调“降低地方政府融资成本”下，参考2007年特别国债对市场的冲击、2015年地方政府债务置换对现券收益率抬升的冲击来看，必须要货币政策配合。

而对债券市场的影响上，如果货币政策最终放松，决定收益率的还是基本面，收益率抬升后终将下行。且从2007年、2015年因特别国债、地方债供给冲击导致的收益率抬升，在冲击时段持有的债券，回头看，对应是收益率高点，是不错的配置时点。

最后，面向市场以市场化方式发出（C模式），或部分以市场化方式发出。其优缺点与B模式类似，区别在于潜在投资者范围、债券能否在二级市场流动、溢价水平以及流动性投放要求。

如果全部市场化发出，或对债券市场冲击较大，对央行在流动性投放方式上的要求也不一样，可能需要央行进行全市场的流动性投放，如降准等（在2015年地方债置换启动的时候，央行曾在2015年4月份大幅降准）。

然而，现实的约束是目前基本面与2015年年初地方债务置换时基本面不同，且监管以去杠杆、防风险为主，大幅降准面临较大的压力，且会影响央行对市场流动性的把控力。不过考虑到8月29日这笔6,000亿的特别国债即将到期，时间较为紧迫（如果市场化方式温和发行，起码需要2-3个月）。而且考虑到2017年赤字内下半年国债发行压力也偏大，全部面向市场以市场化方式发行的可能性较小。

另外，还可以考虑上述几种模式的组合，如A+B的结合，即部分定向发行给央行、部分定向某些机构发行。A+C的结合，即部分定向发行给央行、部分市场化发行。

总体而言，模式A面向央行续发较为便利，避免了对市场的冲击；模式A+B或B配合央行流动性投放（即有央行配合下的定向/市场化发行）可行性较高、执行阻力可控、冲击相对较小，可能性也更高。（完）