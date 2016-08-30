野村料香港住宅楼价或再跌一成 惟对地产股看法正面因估值低

路透香港8月30日 - 投行野村周二发表报告称，看淡香港楼市，预期住宅楼价中期内将自现水平下跌一成，而零售商舖续租租金未来两年亦将下调；但该行对上市地产股看法正面，因它们的资产负债表稳健，派息不俗且估值偏低，首选新鸿基地产(0016.HK)及嘉里建设(0683.HK)。

报告称，看淡香港楼市是基于疲弱的经济、市民负担能力正在恶化、零售销售下跌以及家庭实际收入增长停滞等因素。该行指出，政府自2010年以来大幅增加卖地，而这些土地将在未来数年陆续提供新的房屋供应。此外，未来可能加息、人口老化令劳动力减少、实际家庭收入增长停滞导致市民负担能力转差等，预期住宅楼价可能再有一成的跌幅，但整体成交量料稳定在现水平，而一手成交将继续主导市场。

在商业地产方面，野村预期写字楼租金将于今年底见顶，明年将有0-5%的向下调整，因6月底止写字楼空置率虽然只约4%，但租赁需求正在放慢。报告指出，尽管中资机构对写字楼的需求强劲，但对该板块前景审慎，特别是中环区，原因是整体写字楼供应增加，以及企业迁离核心区的情况持续。

至于零售商舖方面，因市场整合缘故，购物商场的租金走势比街舖为佳。不过，野村预期2017年商舖租金将下调5%，因本地零售销售额及访港旅客量俱下降。

不过，野村对上市地产股则看法正面，因这些公司的资产负债表稳健，2015年底的净负债率只有约9.6%的健康水平，即使假设它们的投资物业和发展物业账面值下跌三成，整体净负债率也只会提高约4个百分点。此外，该行预期地产商的强劲租金收益足以覆盖利息支出及派发股息所需，使得它们在市况下滑时也不受影响。另外，地产股的股息收益率维持在2.6-4.2%的稳定水平，往绩实际每股派息通常高于市场预测；倘进行股份回购亦可支持股价；以及该些股份的估值偏低。

报告指出，香港地产股板块的估值较其资产净值（NAV）折让达44%，市盈率及市账率分别只为15.1倍及0.6倍，较过往平均水平分别16.1倍及0.7倍为低。在九家该行追踪的香港地产股中，以新地及嘉里建设为＂买入＂首选，目标价分别139.4港元及30.4港元，比两股今天收盘价分别有27.3%及34.5%的潜在上升空间。（完）