中国固定资产投资数据质量堪忧且被高估 可能进一步调整--中金

路透北京8月15日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告称，过去月度名义固定资产投资（FAI）与其他宏观数据及行业层面数据走势经常明显背离，其中原因主要是固定资产投资数据质量堪忧。往前看，月报FAI数据还可能有进一步调整。

报告称，月报名义FAI数据存在明显高估，且数据质量堪忧，一方面由于该数据中“固定资产投资”的统计口径中包含一些“有争议”的项目，另一方面其统计方法也值得商榷。

以下是中金宏观团队周报《月度固定资产投资的变化是否还有指标意义？》原文：

在近期的报告中，我们对中国月度固定资产投资（FAI）统计数据虚高的问题进行了深入讨论。7月名义固定资产投资增速再次大幅下滑引起了市场关注。就此，我们在这篇报告中提出一些进一步的分析——过去月度名义FAI与其他宏观数据及行业层面数据走势经常明显背离，其中原因主要是FAI数据质量堪忧。

往前看，月报FAI数据还可能有进一步调整。此外，我们也与投资者分享如何从月度名义FAI及经济活动数据中找到可靠或前瞻性信息。尽管月报名义FAI数据有较多噪音，但其走势仍然为市场密切关注，更是政策制定者判断当前经济走势的重要参考指标。此外，FAI中民间投资份额的快速下滑也引发了对中国经济增长结构的担忧。

近年来的名义月报FAI同比增速，包括刚刚公布的7月数据，经常与经济活动领先指标以及行业层面数据的走势相背离。7月名义FAI同比增速从6月的7.3%大幅下滑至3.9%。

我们在之前的报告中提到，近来月报名义FAI同比增速的波动很大程度上源于2015年9月以来辽宁FAI“断崖式下跌”。尽管7月各省FAI数据尚未公布，目前还不能在分省FAI数字中看出端倪，但清楚的是，7月名义FAI数据与名义工业增加值的数据明显背离。

例如，过去6个月中名义工业增加值同比增速出现明显起色，而名义FAI同比增速则越走越弱。7月行业层面的数据同样显示出投资需求同比有所好转，包括挖掘机和重卡销量数据，建筑订单等等（这些指标7月同比增速均有所加快）。

另一方面，通常来说，调整后的社会融资总量同比增速和广义货币同比增速是名义经济增速的可靠领先指标，但多年来名义FAI同比增速和两者之间观察不到相关性。

月报名义FAI数据存在明显高估，且数据质量堪忧，一方面由于该数据中“固定资产投资”的统计口径中包含一些“有争议”的项目，另一方面其统计方法也值得商榷。

总体而言，月报城镇名义FAI绝对额被显着高估——2015年月报FAI和年度GDP中固定资本形成总额（Gross Fixed Capital Formation, GFCF）绝对额之间的缺口高达26万亿，且月报FAI绝对额一路攀升至高达名义GDP 82%的水平！

月报城镇名义FAI数据的统计口径存在一些争议——其中包括了土地购置费用、旧建筑和旧设备购置费等项目。这些“生产资料”都是在经济活动发生以前已经形成的固定资产，因此不应被计为当期新增投资。不难想象，土地出让溢价在投资总额中占比日益升高，也加大了月报名义FAI数据的“水分”。

或许更重要的是，全国月报名义FAI的统计仍然依赖各省的月报数据，而与GDP中的GFCF不同的是，各省的FAI统计数据并未经过全面核查、检验及调整。目前有21个省市月报FAI总额超过了该省GDP的80%，其中有7个省市更是超过了100%的GDP！

在这种情况下，全国月度FAI明显高估也就不足为奇了。同样的，月报FAI数据也会被各省数据不定期的“调整”所影响（且调整幅度往往很大），例如2013年黑龙江FAI的调整以及2015-16年辽宁FAI的“断崖式下跌”。

月报名义FAI数据的持续高估意味着未来该项数据可能还会经历更多调整，包括月报名义FAI同比增速的下降，以及对其绝对额历史数据的修订。因此，如果明年名义FAI同比增速继续下滑，甚至跌为负增长，也不必过于意外。

我们认为，7月经济实际的景气度比FAI和工业增加值（IP）数据显示的要稳健。然而，月度FAI数据中呈现出投资结构进一步恶化的局面仍然亟需关注。尽管7月工业增加值同比增速较上月下滑0.2个百分点至6%，但若不是因为今年7月工作日同比减少两天，工业增加值同比增速未必下降。

此外，尽管月报名义FAI数据噪音颇大，我们仍能从中提取一些有用信息。实证经验表明，新开工项目投资额同比增速是投资需求的良好领先指标之一。

另一方面，7月民间固定资产投资同比增速急剧下滑并跌为负值，表明宏观政策亟需提供更有效的支持，以提升民企盈利空间、降低民间投资准入门槛、解决民企贷款难度大的局面；而更重要的是，政策制定需要增加连贯性、协调性与市场化程度，以降低民间投资的“风险溢价”。

尽管数据质量堪忧，月报名义FAI数据仍然为投资者关注，更是政策制定者判断经济周期走势的重要指标。虽然周五发布的数据显示，7月货币及财政政策在边际上都有所收紧，但大幅下滑的名义FAI同比增速可能会使得财政政策及时修正，重回宽松轨道。

此外，倘若FAI同比增速持续疲弱，民间投资继续被“挤出”，可能会有更多旨在提振消费和民间投资增速的政策出台，其中包括补贴和减税等措施。（完）