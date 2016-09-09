估计逾千亿元内地保险资金有望参与沪港通试点业务--野村

路透香港9月9日 - 中国保监会稍早发文明确，保险资金可参与沪港通试点业务。投行野村周五发表报告称，估计截至7月底内地保险公司管理的资产总规模达到12.6万亿元人民币，倘有1%配置在港股上，将意味着有约1,260亿元资金南下。

野村的中国保险业分析团队估计，至7月底内地保险公司管理的资产中约13.7%投资于股票和基金。尽管该行不预期内险公司会积极增加股票投资比重，但相信它们有可能将部分管理资产，由内地转往海外一些估值较便宜且收益率较高的投资。

该行并预期，内地保险公司将会选择具价值、收益率及资产质素的投资，而非估值高昂的增长型股份。

野村报告并更新了25只符合沪港通试点的港股，这些股份均是流通市值超过100亿港元、三个月平均每日成交额超过1,000万港元、过去两个财年及本财年股息收益率高于4%的股份，其中内银股有建行(0939.HK)、工行(1398.HK)、中国银行(3988.HK)、交行(3328.HK)、农行(1288.HK)等；香港银行股如汇控(0005.HK)、恒生银行(0011.HK)；中港地产股如新世界发展(0017.HK)、太古(0019.HK)、恒大(3333.HK)、世茂房地产(0813.HK)等；消费类如百丽(1880.HK)、金沙中国(1928.HK)及利丰(0494.HK)。

中国保监会周四发文明确，保险资金可参与沪港通试点业务。保险资管机构发起设立的组合类保险资产管理产品，可投资港股通试点股票。 （完）