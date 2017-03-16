即使美国年内再加息两次 香港明年才现加息压力--中银香港

路透香港3月16日 - 中银香港(2388.HK)周四称，香港银行暂时没必要跟随美国上调基准利率，即使美国年内再加息两次，香港借贷息口很大机会明年才会上调。

中银香港投资管理总经理陈少平在电话会议上称，美国宣布加息后香港拆息（HIBOR）没有太大变动，反映港元与美元的拆息市场走向不一，因为香港银行体系资金充裕，计入票据余额整个银行体系坐拥超过1万亿港元，暂时没有必要跟随加息。

“如果美国年内再加息1-2次，香港银行很大机会于明年才开始加息。”他并说，由于美国加息在预期之内，香港不会有太大走资压力。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。

香港金管局的贴现窗基本利率下限参考美国联邦基金目标利率，因此在美国决定加息后金管局随即将贴现窗基本利率调高25个基点至1.25%。不过，香港主要银行汇丰及渣打均宣布维持借贷利率基准（最优惠利率）不变。

香港财资市场公会今早公布HIBOR隔夜息率为0.06243，较上日0.06519有所回落。

中银香港首席经济学家鄂志寰表示，美国比较稳健的加息步伐，令美元汇率相对走稳，对人民币影响温和，相信今年人民币贬值压力比去年明显有所缩减，一方面由于美元比较平稳的因素，另一方面也是由于中国国内经济增长信心在稳定下来且有所恢复。

她指出，市场都认为中国经济硬着陆是不可能了，经济未来的发展前景还是相对理想的，尤其是在6.5%增长率的情况下，货币政策和财政政策的运作空间也会比较大，国内的因素也是支持人民币汇率相对比较稳定。

“所以从全年看人民币汇率兑一篮子货币保持相对稳定，兑美元略有小幅贬值。”她说。

她并称，预期美国今年最多加息三次，虽然美国经济已在增长的轨道上，但增长动力不是那么强劲，尤其是债务水平高企对特朗普的扩张性政策造成制约，而且特朗普还有很多经济政策方案尚未成形。（完）