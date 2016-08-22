中国M1增速年内难回20%之下 降税可疏通货币政策传导--中金

路透北京8月22日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告称，若政策环境无明显变化，中国M1(狭义货币供应量)增速年内可能难以回到20%之下。尽管M1同比增速可望在7月见顶，但在11月前仍会在20%以上，而在最后两个月徘徊在20%附近。

中金并认为，未来一段时间货币政策的核心问题是传导的有效性，即囤积的流动性如何有效传导到实体经济，而这不完全是央行可以解决的。

“在这两年稳增长努力中唯一还缺的可能就是真正有效地降低私人部门税负--尽管‘营改增’可能有所帮助。降低企业和家庭税负是激活民间投资和个人消费、从而疏通货币政策传导的关键。”中金在报告中表示。

以下为中金宏观组最新的中国宏观周报《“不确定性陷阱”：M1持续攀升背后的故事》原文：

7月M1同比增长25.4%，连续第5个月在20%以上，季调环比年化增长26.9%，没有减速迹象。7月M2同比增长10.2%，接近历史最低点。二者增速差走阔，“货币活化”现象突出。什么原因导致M1持续快速增长？为何还不见其增速回落？什么时候能看到它趋缓？

结合上市公司数据，我们对M1增量进行解构。从2015年1季度到2016年1季度：

企业和机关团体活期存款增加主导了M1增长。M1增加了7.44万亿元，其中M0、企业和机关团体活期存款分别上升2,700亿、4.26万亿和2.91万亿元，贡献了3.6%、57.2%和39.1%的增量。

房地产和建筑装饰企业明显增持流动资金。非金融上市公司现金增加了9,930亿元（M1增量的13.3%），其中房地产和建筑装饰企业分别增加2,480亿元和1,700亿元，位居前列，且增幅明显扩大。

企业面临“不确定性陷阱”而非“流动性陷阱”。中国平均投资回报率和贷款加权平均利率虽有下降，但仍远高于活期存款利率，不具备形成“流动性陷阱”的条件。如果说这轮M1持续攀升有何不同，那就是过去两年间，经济前景和政策不确定性有所增加，主要源于：

结构性改革与稳定增长之间的艰难平衡；

逆周期调控和政策协调的复杂性；

人民币汇率不稳。

不到两年间房地产政策从全面放松到局部收紧或是最好的注解。面临不确定性，理性选择往往是持币观望或不作为。M1增速持续上行可能是政策不确定性高企和经济活动低迷形成自我强化循环的表征之一。

往前看，若政策环境无明显变化，M1增速年内可能难以回到20%之下。尽管M1同比增速可望在7月见顶，但在11月前仍会在20%以上，而在最后两个月徘徊在20%附近。

未来一段时间货币政策的核心问题是传导的有效性，即囤积的流动性如何有效传导到实体经济，而这不完全是央行可以解决的。在这两年稳增长努力中唯一还缺的可能就是真正有效地降低私人部门税负——尽管“营改增”可能有所帮助。降低企业和家庭税负是激活民间投资和个人消费、从而疏通货币政策传导的关键。同时，保持宏观政策的连贯和透明有利于稳定市场预期，提振经济活动，走出“不确定性陷阱”。（完）