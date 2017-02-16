版本:
中国
财经视点 | 2017年 2月 16日 星期四 14:19 BJT

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3

路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利(MS.N)近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。

摩根士丹利并称，伴随着经济企稳回升，国内货币政策有所收紧，以及外汇管制更加严厉，最近几个月人民币的名义有效汇率已经趋于稳定。

人民币兑美元即期周四早盘续升至逾三周新高，但升幅略有收窄，中间价亦略升。交易员指出，客盘结汇量明显上升，离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价价差保持倒挂，离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 财经视点

热门文章

编辑推荐

文章推荐