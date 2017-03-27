高盛称OPEC对延长减产协议应当谨慎（更新版）

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
(新增更多内容)
路透3月27日 - 高盛周日表示，除非油市供需基本面恶化，否则石油输出国组织(OPEC)和该组织之外产油国进行的减产无需延长。
高盛分析师Damien Courvalin牵头的研究团队在报告中称，OPEC在延长减产时需要谨慎，除非全球原油需求减少，或利比亚或尼日利亚产量增加。
“我们对油市基本面以及减产背后理由的分析结果显示，并不支持继续减产，除非需求增长大幅放缓，或利比亚/尼日利亚产量大幅增加，”高盛在3月26日的报告中称。
“我们认为，即便美国原油库存处于纪录高位，实际上油市恢复平衡的进程在取得进展。”
OPEC及非OPEC产油国的一个部长级联合委员会周日在科威特召开会议后，同意在4月的下次会议上检讨这项限产协议在6月底到期后是否应该延长。
高盛指出，虽然加速石油库存“正常化”，对于低成本的原油产油方有利，但他们不应该把目标放在油价大幅反弹。
“我们认为，基于石油成本曲线趋平及页岩油供给前所未见的快速反应，油价高于每桶60美元最后将证明会弄巧成拙，”高盛指出。
油价周一小跌，因美国钻油活动增温的影响，压过油国减产协议可能延长的因素。(完)
(编译 李春喜/蔡美珍；审校 王洋/艾茂林)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。