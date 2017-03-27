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财经视点 | 2017年 3月 27日 星期一 15:19 BJT

高盛称OPEC对延长减产协议应当谨慎（更新版）

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路透3月27日 - 高盛周日表示，除非油市供需基本面恶化，否则石油输出国组织(OPEC)和该组织之外产油国进行的减产无需延长。

高盛分析师Damien Courvalin牵头的研究团队在报告中称，OPEC在延长减产时需要谨慎，除非全球原油需求减少，或利比亚或尼日利亚产量增加。

“我们对油市基本面以及减产背后理由的分析结果显示，并不支持继续减产，除非需求增长大幅放缓，或利比亚/尼日利亚产量大幅增加，”高盛在3月26日的报告中称。

“我们认为，即便美国原油库存处于纪录高位，实际上油市恢复平衡的进程在取得进展。”

OPEC及非OPEC产油国的一个部长级联合委员会周日在科威特召开会议后，同意在4月的下次会议上检讨这项限产协议在6月底到期后是否应该延长。

高盛指出，虽然加速石油库存“正常化”，对于低成本的原油产油方有利，但他们不应该把目标放在油价大幅反弹。

“我们认为，基于石油成本曲线趋平及页岩油供给前所未见的快速反应，油价高于每桶60美元最后将证明会弄巧成拙，”高盛指出。

油价周一小跌，因美国钻油活动增温的影响，压过油国减产协议可能延长的因素。(完)

(编译 李春喜/蔡美珍；审校 王洋/艾茂林)

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