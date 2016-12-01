高盛称OPEC减产行动将鼓励其他国家“强烈的产量响应”

路透11月30日 - 美国投行高盛周三表示，石油输出国组织(OPEC)的减产协议，将引发美国和世界其他地区“强烈的产量”响应。

OPEC周三达成2008年以来首个减产协议，沙特接受大幅减产，并放弃要求伊朗降低产量。

“这是一次持续时间较短的减产行动，针对的是过剩库存而非高油价，但这样反而可能在美国和世界其他地区引发强烈的产量响应，”高盛在报告中称。

非OPEC产油国俄罗斯也将参与减产行动，为15年来首次，藉以帮助OPEC支撑油价。

“油价若要进一步上扬，诱因应来自非OPEC产油国确认参与减产，OPEC国家遵守减产协议的证据，以及伊朗同意做什么得到进一步厘清，因为官方协议中的数字自相矛盾，”高盛表示。

该行还预测，基于以往达成减产协议后各国的遵守情况、以及假设OPEC在2017年上半年的实现产量为3,300万桶/日、且俄罗斯产量亦冻结，西德克萨斯中质油(WTI)价格在2017年上半年将触及每桶55美元，布兰特原油价格将达到56.5美元。

OPEC石油产量占全球的三分之一，约3,360万桶/日。根据周三达成的协议，该组织将从2017年1月起减产约120万桶/日。

油价周三飙升逾10%，至每桶50美元之上的一个月最高价位。(完)