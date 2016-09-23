入篮SDR后人民币料续持稳 国际化使用仍有提升空间--中金

路透上海9月23日 - 中国大型投行--中金公司最新研报称，人民币作为新晋SDR（特别提款权）货币将于10月1日正式生效，这将是人民币国际化道路上的里程碑，对SDR使用和金融市场将有深刻影响。中金特别指出，中国在新篮子生效后将放任人民币贬值的观点是一种误读。

中心公司研报并指出，入篮对中国市场的意义也不容小觑，预计人民币汇率在入篮前后将保持大致稳定，非居民对人民币资产需求有望继续增加；另外入篮将促进人民币在储备货币之外领域的使用，此前监管层为入篮采取的市场化改革措施将影响中国金融格局。

以下是中金公司宏观团队最新研报《人民币入篮SDR：回顾与展望》全文：

人民币作为新晋SDR货币将于10月1日正式生效。自评审结果揭晓以来，中国继续采取措施提高人民币的“可自由使用”程度。人民币入篮对SDR使用和金融市场将有深刻影响。

中国在波折中提高人民币“可自由使用”程度。中间价改革触发人民币贬值预期，人民币国际化经历了一些波折。香港离岸资金池从2014年底最大的1.0万亿元萎缩了33.5%至今年7月的6,671亿元。人民币在国际支付、国际债券发行量和存量中的占比也有所下滑。为方便SDR机制运行，中国继续推进多项金融改革与开放措施：

提高市场准入与数据透明度。中国先后对境外央行类机构开放银行间债券和外汇市场，今年又扩大投资者范围，增加可投资产品，简化业务流程。股市互联互通机制也得以加强，“深港通”启动在即。

改革人民币汇率形成机制。中国今年初延长了外汇交易时间。在去年底推出人民币指数后，逐渐形成并完善了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的中间价机制。

培育3个月期国债利率。财政部于去年10月起每周发行3个月贴现国债，目前已累计发行4,664亿元，有存量债券1,334亿。

人民币入篮将在多方面影响SDR机制的运作：

增加人民币敞口。人民币在新篮子中的权重为10.92%，所有IMF成员国将通过所持SDR自动形成对人民币约2,100亿元的敞口。

抬高SDR利率。据IMF测算，人民币入篮将提升SDR利率约17个基点，但该调整幅度在历次篮子切换对利率影响的区间之内。

降低SDR汇率波动。人民币的汇率波动远小于其他货币，其加入将增加SDR汇率的稳定性。

影响中国参与IMF运营。入篮后，中国可以人民币向IMF提供资金、参与运营。这会确定地增加人民币在IMF体系内的使用。

人民币入篮对中国市场的意义也不容小觑：

人民币汇率在入篮前后将保持大致稳定。为确保平稳过渡，中国会避免人民币大幅波动，压缩离岸在岸汇差。所谓中国在新篮子生效后将放任人民币贬值的观点是一种误读。

非居民对人民币资产需求有望继续增加。人民币入篮会增加国外官方机构对人民币资产的配置，而且这是一个“小份额对应大体量”的故事（全球外储达10.9万亿美元）。年初至今，境外机构已增持中国国债965亿元。我们测算，到2020年，人民币储备份额有望达7.8%，对应约5.7万亿元对人民币安全资产的需求。

入篮将促进人民币在储备货币之外领域的使用。SDR地位类似于一个信用评级，将增加对人民币在金融交易、投融资活动中的使用。世界银行近期在中国发行的SDR债券就是例子：它以SDR计价，但以人民币结算。非居民对中国资本市场的参与程度很低，在股票和债券市场所占份额分别仅为1.3%和1.9%，有很大增长空间。

为入篮而采取的市场化改革措施将影响中国金融格局。这些措施或是为解决入篮的技术障碍，但也迫使中国金融体系走向开放、直面挑战。入篮对金融业的影响或可比当年入世对实体经济的意义。

总之，入篮SDR是人民币国际化道路上的里程碑。在短期内，人民币不会对美元的主导地位构成挑战，但从一个很低的起点，人民币使用份额有足够的提升空间，并放大为可观的体量。而潜力的实现有赖于一个健康且有韧劲的中国经济。（完）