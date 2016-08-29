A股公司中报业绩与预期相符 对市场有正面提振--瑞银

路透上海8月29日 - 中国A股上市公司披露中期业绩已接近尾声。国际投行瑞银中国合资券商瑞银证券中国首席策略分析师高挺在最新策略报告指出，就目前而言，上半年A股盈利增速较一季度有所放缓、但仍然稳健，基本与其预判相符，对市场应有正面提振作用。

瑞银证券维持全年A股非金融企业盈利整体增长7.5%，金融企业盈利整体下滑5%，总体零增长的预测不变。

以下是报告的主要观点：

逾2,000家公司发布半年报，截至上周五，已有超过2,000家（约70%）A股上市公司公布了中报业绩。我们的初步统计结果显示，已发布中报A股整体盈利同比下跌5.2%（vsQ1-0.6%）。其中，非金融企业盈利同比增长5.2%（vsQ1+7.5%）,金融部门盈利同比下跌13.2%（vsQ1-4.4%），券商（H1盈利同比下滑超过60%）是最主要的拖累。考虑到仍有半数银行业绩尚未公布，最终金融部门盈利下滑的幅度应会有所收窄。

创业板盈利增速放缓。基于已有数据，我们统计得出上半年主板业绩同比下滑9.1%（vsQ1-2.5%）。中小板盈利增长15.8%，剔除券商后盈利增长37.1%（vs Q1+34.7%）。创业板盈利增长47.4%。

过剩产能行业盈利改善明显。分行业来看，现有数据显示上半年煤炭盈利增速由负转正，钢铁利润转亏为盈，建材业绩同比跌幅显着收窄。在中报发布率较高的板块中，电子盈利明显提速，上半年同比增长32%（vsQ1+10%）；计算机盈利增速有所放缓但仍维持在20%以上；通信设备和电气设备双双延续1季度的强劲态势，增长65.4%/56.4%；化学制药同比增长29.3%（vsQ1+26.0%）；服装家纺业绩同比下滑10.6%。其他板块如白电、饮料制造和汽车，截至统计时发布率仍然较低、数据不太具有代表性。

业绩增长稳健，对市场有正面提振作用。半年报将于本周发布完毕。就目前而言，上半年A股盈利增速较1季度有所放缓、但仍然稳健，基本与我们的预判相符。考虑到去年同期基数较高，这一增长水平已经十分不错，对市场应有正面提振作用。我们维持全年A股非金融盈利增长7.5%，金融盈利下滑5%，总体零增长的预测不变。（完）