外国投资者对深港通兴趣更浓 初期亦将吸引量化投资者--汇丰

路透香港11月21日 - 汇丰中国股票策略主管孙瑜周一称，根据该行此前路演，外国投资者对深港通的兴趣比沪港通更为浓厚，预料深港通开通初期将吸引沪港通投资者及量化投资者参与。

孙瑜在记者会上称，该行三周前安排深圳与香港两地交易在美国纽约和波士顿路演三天，吸引了近70个机构投资者参加，与两年前沪港通路演相比，投资者对深港通兴趣更为浓厚，部分原因与沪港通运作畅顺有关，因此他估计，深港通开通初期将吸引沪港通投资者率先参与，此外亦会吸引量化投资者参与。

他指出，深圳A股无疑将是环球投资者组合中重要的资产类别，但由于深圳股票估值普偏较高，可能会影响投资者入市积极性。

他并重申，该行观点是明年人民币兑美元在今年6.9的水平上仍会贬值4-5%，因此会有更多国内资金南下，有助提振港股表现。

该行此前给出2017年末恒生指数.HSI目标25,000点，恒生国企指数目标11,000点，较现水平约有12%及17%潜在升幅。（完）