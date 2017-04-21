近期中国A股市场看好低估值蓝筹股 小盘股不太可能反转--瑞银

（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
路透上海4月21日 - 国际知名投行瑞银旗下中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，当前流动性趋紧的环境中，看好A股市场低估值蓝筹股，近期内小盘股不太可能出现反转。
他在最新A股策略周报中指出，目前A股市场情绪受多重因素压制，例如雄安概念股在连续大涨后出现获利回吐；随着银监会推出更多针对银行间活动和银行理财产品的政策指引，市场开始更加担心流动性收紧；对经济增速见顶以及未来企业盈利增速下滑的担忧也打压了风险偏好。
对于行业板块的投资策略，他表示，对材料板块和房地产板块仍持谨慎态度，理由分别是估值过高加上供给侧的不确定性、政策收紧。在周期性反弹的后期，建议均衡配置周期性板块和防御性板块。在周期性板块中，看好可选消费、工业和大型银行，而在防御性板块中医疗保健和公用事业。
此前一周中国A股连续下跌，至周五午盘，沪综指.SSEC已较此前高点回落3.7%，部分小盘股及次新股累计跌幅超逾20%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
韩国新总统文在寅上任后，派出特使团出访中美日俄欧，赴华特使李海瓒上周获国家主席习近平接见，并递交了文在寅致习近平的亲笔信，预计因部署「萨德」（THAAD，末段高空区域导弹防御系统）而陷入低潮的中韩关系出现转机；另一方面，出席一带一路高峰论坛的日本代表二阶俊博亦在与习近平见面时递交了首相安倍晋三的亲笔信，表达了改善中日关系的愿望。随后又传出中国国务委员杨洁篪有望访日，为7月两国领袖峰会作准备。中韩、中日关系的这种戏剧性变化，与朝鲜核危机稍缓有关，也与近期中国的外交策略调整，以及中美关系的演变有关。
美国总统特朗普在弹劾阴霾下首次外访，首站成功跟沙特阿拉伯签署数千亿美元协议，有利转移国民视线；但他能否透过外访成绩化危为机，还看他此行表现和国内事态发展。