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财经视点 | 2017年 4月 21日 星期五 11:56 BJT

近期中国A股市场看好低估值蓝筹股 小盘股不太可能反转--瑞银

路透上海4月21日 - 国际知名投行瑞银旗下中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，当前流动性趋紧的环境中，看好A股市场低估值蓝筹股，近期内小盘股不太可能出现反转。

他在最新A股策略周报中指出，目前A股市场情绪受多重因素压制，例如雄安概念股在连续大涨后出现获利回吐；随着银监会推出更多针对银行间活动和银行理财产品的政策指引，市场开始更加担心流动性收紧；对经济增速见顶以及未来企业盈利增速下滑的担忧也打压了风险偏好。

对于行业板块的投资策略，他表示，对材料板块和房地产板块仍持谨慎态度，理由分别是估值过高加上供给侧的不确定性、政策收紧。在周期性反弹的后期，建议均衡配置周期性板块和防御性板块。在周期性板块中，看好可选消费、工业和大型银行，而在防御性板块中医疗保健和公用事业。

此前一周中国A股连续下跌，至周五午盘，沪综指.SSEC已较此前高点回落3.7%，部分小盘股及次新股累计跌幅超逾20%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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