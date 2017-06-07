瑞银称MSCI指数纳A股尚未定局 挂钩A股产品预审制仍需改善

路透上海6月7日 - 全球指数公司MSCI明晟将于6月21日宣布年度指数评审结果。瑞银财富管理投资总监办公室最新报告指出，虽然此次评审中MSCI指数纳入A股的机率比以往高，但目前并非大局已定，挂钩A股金融产品需提前审批这一障碍仍需得到解决。

报告指出，如果在改善预先审批的障碍上看不到明显的进展，A股被纳入指数可能性低于50%。但倘若这个绊脚石能在接下来的两个星期内获得妥善解决，中国A股获准明年正式加入MSCI指数的可能性很高。

“MSCI建议取消预先审批是A股纳入指数的关键。”报告指出，MSCI公司首席执行官近期在接受采访时表示，在短时间内仍有很多问题需要解决，这降低了市场预期。

报告认为，MSCI纳入A股将有利于A股市场长期发展，因为这将促进中国境内市场与全球资本市场进一步融合。一旦纳入，估计将有80-100亿美元追踪MSCI新兴市场指数的资金被动流入A股。但这并不代表着短期内会对A股有明显的影响，因为A股市场现在日成交额达700亿美元，总市值约8万亿美元。

MSCI公司已连续三年否决了将A股纳入MSCI指数的提议，因为投资者对于QFII（合格境外机构投资者）每月资本赎回限制、大面积股票停牌以及交易所需对A股相关金融产品预审等三个问题上仍持疑虑。

不过今年MSCI抛出新提案，将沪港通和深港通作为框架基础，而非之前的QFII和RQFII（人民币合格境外机构投资者）机制，指数纳入A股的数量由原先计划的448只减至169只。这一方案基本解决了资本流动限制和自愿停牌问题。全球主要资产管理公司贝莱德(BLK.N)已首次公开支持将A股纳入MSCI指数。（完）