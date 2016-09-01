今年中国PPP项目投资额约5,000亿元 占全年基建投资的3%--中金

路透北京9月1日 - 中国大型投行--中金公司周四发布报告称，预计政府和社会资本合作项目（PPP）对今年基建投资拉动不大，约占3%，但随着更多项目落地，明后年PPP投资将加速。

“考虑基建项目平均3~5年的建设周期，以及年内还会有更多PPP项目落地，预计今年完成PPP项目投资额5,000亿元人民币左右，约占全年基建投资3%，”报告称。

目前财政部第三批示范项目正在评审过程中，申报项目投资额2.2万亿元，PPP项目库将进一步扩充。中金预计，随着项目落地率上升，未来几年PPP投资将加速，年均投资额可能达到2~3万亿元，占基建投资比重可能达到10%。

该机构认为，由于大的PPP项目国企参与更多，PPP占民间投资比例不高。总体上，PPP有助于提升效率，但基建投资边际效益下降，财政政策未来应当更加侧重于公共服务支出和减税。

以下为中金报告原文：

--PPP能否逆转民间投资下滑势头？

今年以来民间投资增速大幅下滑，7月基建投资增速下降10个百分点，引发市场对固定资产投资前景担忧。与此同时，PPP获得越来越多关注。发改委和财政部PPP项目库投资总额高达14万亿元。

我们预计，PPP对今年基建投资拉动不大，随着更多项目落地，明后年PPP投资将加速。由于大的PPP项目国企参与更多，PPP占民间投资比例不高。

总体上，PPP有助于提升效率，但基建投资边际效益下降，财政政策未来应当更加侧重于公共服务支出和减税。

--全国PPP项目规模有多大？

去年以来发改委和财政部建立了PPP项目库。发改委去年推介了两批PPP项目，1331个项目总投资额3.5万亿元，还和全国工商联联合推介了一批PPP项目，投资额约9500亿元。财政部今年3月对外公开了PPP综合信息平台数据，截至6月底，财政部项目库包含9285个项目，总投资额10.6万亿元。

两部委PPP项目库之间存在一些重复，剔除重复项目，发改委和财政部PPP项目库总投资额大约14万亿元。除国家发改委和财政部之外，不少地方还建立了省市级PPP项目库，全国PPP项目总投资额更大。

--PPP对基建投资有多大贡献？

根据财政部PPP项目库统计，6月底进入执行阶段的项目投资额1万亿元，约占其项目库总投资额十分之一。截至7月底，发改委项目库签约项目投资额也达到了1万亿，但是从签约到项目开工还有一定时滞。考虑基建项目平均3~5年的建设周期，以及年内还会有更多PPP项目落地，预计今年完成PPP项目投资额5000亿元左右，约占全年基建投资3%。

目前财政部第三批示范项目正在评审过程中，申报项目投资额2.2万亿元，PPP项目库将进一步扩充。随着项目落地率上升，未来几年PPP投资将加速，年均投资额可能达到2~3万亿，占基建投资比重可能达到10%。

--PPP带动多少民间投资？

PPP吸纳社会资本参与公共部门投资，但是和国外不同的是，中国PPP项目吸纳的社会资本包含国有企业，并且以国企为主。财政部105个落地示范项目签约的社会资本中，国企占55%，民企占36%，其余为混合所有制企业。

如果以投资额衡量，民企的比重更低。财政部项目库中规模前20%的PPP项目投资额约占80%，大项目对企业资质要求高，国企参与比例高，而民企参与的项目平均规模偏小。

因此，PPP对国企投资拉动更大。预计PPP今年带动民企投资1000~2000亿元，占全年民间投资的0.3~0.5%。未来几年，PPP占民间投资比例可能上升至2~3%，占比仍然不高。

--PPP能否更好地发挥财政政策效果？

去年财政部联合金融机构设立了1800亿元PPP融资支持基金，并于今年成立政企合作投资基金公司。基金首批投资金额55亿元，参与项目总投资额819亿元，撬动约15倍投资，1800亿元基金有望带动2万亿元PPP投资。公共部门投资引入PPP模式放大了财政政策对基建投资的支持效果，但是社会资本提供一部分资本金后，余下大部分资金仍然依靠银行贷款或者其他债务融资，包括政策性银行发放的贷款，PPP项目资金仍然需要信贷支持。

总体上，基建投资引入PPP模式有助于提升效率，完善产权制度，改善政府与市场关系。但是，基建投资持续高增长，边际效益也在下降。未来政府支出应该更多投向公共服务，同时通过减税让私人部门配置更多资源。

--财政政策（将）如何发力？

2015年以来，中国从“实际不积极的财政政策”转向财政宽松，同时，地方政府融资则通过地方政府债务置换而逐步规范化。近年来，“广义财政负债”的规模迅速超过了国债，其中包括地方政府债券、城投债和政策性银行债。

财政宽松主要通过加快财政支出增速而非降低税费来实现。实际财政收入同比增速仍然持续超过预算增速。尽管在狭义的财政赤字范畴内，消费和社会福利相关支出的占比有所上升，但大部分的准财政扩张旨在拉动固定资产投资。

今年以来，狭义财政赤字的完成进度较去年小幅加快，而财政存款的投放速度落后于去年。但是，年初至今广义财政的扩张力度远超去年同期。我们估算，今年前7个月“广义财政宽松”的规模达到GDP的2.1%（不包括地方政府发行的置换债券），而去年同期仅为0.1%。

另一方面，将各类“准政府债券”纳入计算以后，今年1~7月财政负债总额增加了3.5万亿元，相当于2016年预测GDP值的5%。如果再计入地方政府发行的用于置换融资平台贷款的债券，今年1~7月财政负债总额共增加了6.5万亿元，相当于2016年预测GDP的8.7%。

短期来看，得益于中国政府负债的较低基数和公共部门拥有的大量资产，今年下半年、甚至更长时期内“广义财政”的进一步扩张似乎并没有硬性约束。与去年相比，今年未来几个月财政的进一步宽松将主要依靠“广义财政负债”的持续扩张，财政存款的投放，以及2016年预算赤字的完成（以上按对潜在的影响力从高到低排序）。

但中长期来看，与继续加大固定资产投资相比，以降低税负及准财政负担、增加消费及民生补贴等政策为主的财政宽松无疑将更加有效。

此外，财政资金使用效率也有相当大的提升空间——投资效率有待提高，“闲置资金”亟需盘活。值得注意的是，在今年1~7月“广义财政负债”增加3.5万亿的同时，政府财政存款增加了1.4万亿，而公共机关团体存款增加了2.2万亿。（完）