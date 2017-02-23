今年人民币料贬至7.06 因美元受升息等带动升值--渣打银行

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
渣打银行认为，中国今年稳字当先，经济增长目标料稳在6.5%左右，汇率也将持续自去年中以来兑一篮子货币稳定的步伐。为防止资金外流，中国将暂时放缓资本帐开放；另为防止金融风险，将略为收紧信贷政策与货币政策。
〞外部不确定性高，美国总统特朗普不会轻易放过中国。〞渣打银行中国首席经济学家丁爽说。
他在台北举行的一场记者会中称，中美贸易逆差等于美国与其他国家逆差的加总，预料未来几个月双方可能会出现贸易摩擦，但不致于爆发全面的贸易战，因为会两败俱伤。
丁爽认为，虽然人民币仍面临贬值压力，但相较去年已经小很多，汇率将因资本帐户管理措施更加收紧而偏向稳定。
渣打银行(香港)外汇策略师张敬勤则预测，美联储今年将加息两至三次，加上长期公债殖利率因货币政策走高，均有利于美元偏强。此外，欧洲与日本偏向宽松的货币政策，也有利于美元走升。
他认为，在美元升值的大环境下，人民币走贬在所难免，但近期中国央行为控制资金外流，将以7.0列为短期保护水平，待市场贬值预期有所减低，再适度松手贬至7.06价位。
人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。(完)
(记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。