今年人民币料贬至7.06 因美元受升息等带动升值--渣打银行

路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。

渣打银行认为，中国今年稳字当先，经济增长目标料稳在6.5%左右，汇率也将持续自去年中以来兑一篮子货币稳定的步伐。为防止资金外流，中国将暂时放缓资本帐开放；另为防止金融风险，将略为收紧信贷政策与货币政策。

〞外部不确定性高，美国总统特朗普不会轻易放过中国。〞渣打银行中国首席经济学家丁爽说。

他在台北举行的一场记者会中称，中美贸易逆差等于美国与其他国家逆差的加总，预料未来几个月双方可能会出现贸易摩擦，但不致于爆发全面的贸易战，因为会两败俱伤。

丁爽认为，虽然人民币仍面临贬值压力，但相较去年已经小很多，汇率将因资本帐户管理措施更加收紧而偏向稳定。

渣打银行(香港)外汇策略师张敬勤则预测，美联储今年将加息两至三次，加上长期公债殖利率因货币政策走高，均有利于美元偏强。此外，欧洲与日本偏向宽松的货币政策，也有利于美元走升。

他认为，在美元升值的大环境下，人民币走贬在所难免，但近期中国央行为控制资金外流，将以7.0列为短期保护水平，待市场贬值预期有所减低，再适度松手贬至7.06价位。

人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。(完)