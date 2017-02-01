Natixis称去年12月人民币在中国资本流出占比大幅下降至接近零

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透香港2月1日 - 法国外贸银行(Natixis)周三称，去年12月人民币在中国资本流出的占比大幅下降至接近零，而2016年全年中国资本流出金额为8,849亿美元。
法国外贸银行利用每月交易资料编制最新“中国资本流动领先指数”显示，12月的资本外流按月减少，其中人民币的占比大幅下降，至接近零，令第四季人民币在资本流出的占比降至28%，第三季则为36%。
该行预测，2016年的外币流出为6,168亿美元，占比70%；人民币流出2,681亿美元，占比30%。以此计算，全年资本流出金额为8,849亿美元。
法国外贸银行同时修正第四季中国资金流出预测为2,025亿美元，原为2,237亿美元。该行指出，与前季一样，第四季只有小部分外流反映在外汇储备的损失当中。
中国央行此前公布，去年12月末中国外汇储备为3.01万亿美元，创2011年2月末以来新低；环比则减少411亿美元，降幅为1.3%，为连续六个月下降。
法国外贸银行是法国第二大银行集团Groupe BPCE旗下的国际企业、投资、保险与金融服务部门。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。