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财经视点 | 2017年 2月 1日 星期三 13:07 BJT

Natixis称去年12月人民币在中国资本流出占比大幅下降至接近零

路透香港2月1日 - 法国外贸银行(Natixis)周三称，去年12月人民币在中国资本流出的占比大幅下降至接近零，而2016年全年中国资本流出金额为8,849亿美元。

法国外贸银行利用每月交易资料编制最新“中国资本流动领先指数”显示，12月的资本外流按月减少，其中人民币的占比大幅下降，至接近零，令第四季人民币在资本流出的占比降至28%，第三季则为36%。

该行预测，2016年的外币流出为6,168亿美元，占比70%；人民币流出2,681亿美元，占比30%。以此计算，全年资本流出金额为8,849亿美元。

法国外贸银行同时修正第四季中国资金流出预测为2,025亿美元，原为2,237亿美元。该行指出，与前季一样，第四季只有小部分外流反映在外汇储备的损失当中。

中国央行此前公布，去年12月末中国外汇储备为3.01万亿美元，创2011年2月末以来新低；环比则减少411亿美元，降幅为1.3%，为连续六个月下降。

法国外贸银行是法国第二大银行集团Groupe BPCE旗下的国际企业、投资、保险与金融服务部门。（完）

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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