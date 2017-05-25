瑞银预料未来12个月人民币进一步走弱 称有必要规避风险

路透香港5月25日 - 瑞银集团的财富管理部门周四称，预料人民币在6个月及12个月分别在7.1及7.2，因认为在美元走弱期间，中国央行将允许人民币在贸易加权基础上贬值，而且7.0并不是央行的底线，故建议非美元投资者有必要规避人民币汇率风险。

展望下半年中国经济情况，瑞银财富管理投资总监办公室指出，预计生产者物价（PPI）将进一步下滑，令工业利润和国内生产总值（GDP）承压，信贷成本也呈放缓迹象，房地产市场降温更为明显，估计下半年中国GDP增速将从第一季的6.9%放缓至6.5%左右，但有能力实现全年6.5%左右的成长目标。

以下是瑞银“投资亚太”报告全文：

**亚洲股市涨势见顶了吗？**

尽管近期全球大宗商品遭遇抛售且高频经济指标放缓，但亚洲（日本除外）股市表现十分亮眼，年初迄今已上涨18%，为近30年以来最强开局表现之一。不过，在市场担忧美国促成长计画受阻以及近期中国经济数据走软的情况下，短期内市场可能稍事歇息。

不过，获利成长依然持续改善，估值也并不昂贵，而且数据显示全球基金对亚洲资产的配置比重仍低。因此，我们依然相对于债券和现金而看好股票。

**正确看待中国市场至关重要**

今年中国经济几乎全面超越市场预期，但目前成长趋势有所减弱。贸易数据走软反映出外部需求下降，而工业增加值和固定资产投资下滑则反映国内经济放缓。生产者物价（PPI）很可能将在2017年下半年进一步下滑，令工业利润和国内生产总值（GDP）承压。随着监管加强，信贷成长也呈现放缓迹象。我们预计房地产市场将会更显着降温。

不过，成长放缓的步伐很可能将较为温和。我们预计油价走高应有助于抑制生产者物价的下滑之势。在中共十九大召开之前，中国政府仍然对经济或金融的任何不稳定迹象保持高度关注；我们也注意到近期政府对收紧监管的论调已有所放松。因此，我们认为中国有能力实现6.5%左右的成长目标，并预计下半年中国GDP增速将从第一季的6.9%放缓至6.5%左右。

**投资温和复苏之势日趋明显**

中国成长逐步放缓意味着再通膨交易的最佳时期很可能已经过去，但我们认为尚未完全结束。近期中国和其他“一带一路”贸易伙伴国的对话释出正面信号，反映出该区域的政策重点依然有利于基础设施建设。这也提振了市场对亚洲开发中经济体即将步入投资扩张期的预期。

短期来看，区域获利成长加快、贸易活动增强以及实质利率下滑，都有助于亚洲投资复苏以及服务行业的强劲成长。我们认为，今年亚洲（日本和中国除外）的实际投资至少可望加快1–2个百分点。

**人民币料将进一步走弱**

今年以来美元/人民币基本上位于6.90附近，但鉴于目前中国经常帐盈余占GDP比率都不到1%，我们认为结构性资本外流将在未来几个月加大人民币的下行压力。

我们认为7.0并不是中国央行的底线。在美元走强期间，人民币很可能将随其他亚洲货币一同走弱；而在美元走弱期间，我们认为央行将允许人民币在贸易加权基础上贬值。

我们预计美元兑人民币6个月及12个月的目标价分别在7.1和7.2，并建议非美元投资者有必要规避人民币汇率风险。

**相对于债券和现金而看好股票**

本月我们对亚洲战术资产配置作出一项调整：增加了相对于减码亚洲投资级债券而加码新兴市场公司债的头寸。尽管大宗商品出现挫跌，但新兴市场的信用利差收窄令我们感到放心。同时，原油价格复苏也会提供支持。

股票方面，与亚洲股票市场具有较高历史关联度的宏观经济指标，比如美国供应商管理协会（ISM）指数以及美国实质利率，并未显示此轮反弹即将结束。但我们预计从当前水准仅会温和上涨，投资者应更加精挑细选。我们认为区域内的最优之选包括精选金融类股、长期成长品质佳且估值合理的个股以及优质的高股息股票等。

从市场角度，我们依然加码中国、泰国和印尼，并相应减码马来西亚和台湾。我们相对于马来西亚加码泰国和印尼的头寸提供了部份投资周期性行业的机会。我们相对于台湾而加码中国股票，因我们认为中国政府在必要时有充足的空间来支持经济成长，而短期内台湾的获利趋势可能将转弱。

**2017年下半年债券的技术面转弱**

尽管基本面转疲，但今年亚洲债券继续保持强劲表现（上涨3.1%）。强劲的技术面因素提供了支撑，但我们认为下半年发行量增加可能会削弱技术面利多。因此，我们提醒投资者不要盲目追逐收益。我们看好银行和企业的次顺位债、准主权债券和精选无评等发行人。（完）