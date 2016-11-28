明年底人民币可守在7 对外投资管制愈来愈严--瑞银财富管理

路透香港11月28日 - 瑞银财富管理周一称，明年美国通胀升幅可能超于加息幅度，使美元强势受到遏抑，因此预期明年底人民币可守在7，同时政府的货币政策转趋谨慎，而对外投资管制愈来愈严。

瑞银财富管理大中华区投资总监及中国首席经济学家胡一帆在记者会上称，2017年环球市场可能会出现更多黑天鹅事件，包括美国新政府能否兑现选举承诺、欧洲主要国家大选等等，相对之下确定性最高就是中国，因此该行建议增持中国和印度市场。

她说，明年中国的经济增速预料继续放缓至6.3%，今年为6.7%，政府将在经济增长与改革之间取得平衡，故明年的改革步伐温和，一些重大改革如去杠杆化、去库存将留待2018年或以后进行，同时政府将在财政政策上作出很大支持，加大基建投资以推动经济增长，货币政策则由宽松转向谨慎，以防范金融系统风险。

至于人民币贬值问题，胡一帆指出，人民币贬值受美元强势影响，但新的财政刺激政策支持增长的同时亦会推高通胀，明年美国通胀升幅可能超于加息幅度，实际利率下行，使美元强势受到遏抑，今年底人民币可望保持在6.8-6.9，明年才步入7时代。

“市场上很多人认为人民币现在就进入7时代，但我们认为这将是一个较长的过程，毕竟是心理上很大的关口。”她说，“美元可能没有想像那么强，我们预期明年底人民币能守在7，中间视乎美元走势以及中国资本外流情况，不排除会有overshooting（超调）。”

人民币贬值预期阴霾笼罩之下，近日市场焦点落在中国正在酝酿多渠道围堵境内资本流出。据多位银行业人士透露，监管层将对企业海外投资设限。

胡一帆认为，鉴于今后两至三年人民币仍面临贬值压力，预期明年中国的外汇管制更紧，包括对海外房地产和股权方面的投资，这也涉及到中国企业海外高杠杆融资并购以及保险公司海外物业投资。

“实际上有了很多新的限制，我们觉得外汇管制只会愈来愈严。”她说，“现在所有的对外投资确实缩得更紧，因为今年外汇管制的整个速度一直控制住，但这个趋势是没有控制住。”（完）