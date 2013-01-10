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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 18:08 BJT

投行观点: 高盛预期2013年铝价将持续表现落后

路透1月10日 - 尽管印尼铝土矿市场紧俏,投资银行高盛预期,2013年铝价将维持正价差状态,且表现持续落后,因近期的一些情势发展,特别是在中国,显示紧俏风险降低.

高盛表示,看空铝价是因为预期中国北部及西部低成本产能所推动的供给成长,将在2013年超越铝需求成长.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)

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