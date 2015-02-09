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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 00:15 BJT

标题新闻：花旗称油市应在首季末和第二季初之间在40美元区间触底，WTI可能短暂跌至最低20美元区间

WTI为西德克萨斯中质油

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