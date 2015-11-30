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货币新闻 | 2015年 11月 30日 星期一 22:25 BJT

标题新闻:花旗预计2016年布兰特原油均价为每桶51美元，美国原油均价为每桶48美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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