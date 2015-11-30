标题新闻:花旗预计2016年布兰特原油均价为每桶51美元，美国原油均价为每桶48美元

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎

“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。