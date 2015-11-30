版本:
中国
货币新闻 | 2015年 11月 30日 星期一 22:32 BJT

标题新闻:花旗预计2016年锡均价15,275美元/吨，铝均价1,510美元/吨

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐