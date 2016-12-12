高盛认为铜价更趋“看涨” 至少将延续至2017年中期

路透12月12日 - 高盛在一份报告中称，铜供需平衡前景的变动支持铜价更趋“看涨”，至少将持续至2017年中期。供需平衡前景推动了铜价近期大涨。

“尽管很容易会将此归咎于投机仓位调整，但助涨投机兴趣的基本面实质走强，有可能会支撑铜价呈现更趋看涨的态势，”高盛分析师在一份落款日期为周日的报告中写道。

“需求增长的改善状况要远远强于我们的预估，而且似乎可能会吸收掉我们之前预期的，会在2016下半年至2017年初拖累铜价下跌的‘巨量供应’效应，”该投行分析师称。

他们表示，随着近期工业活动的升温，供应、需求和成本结构等铜定价关键驱动因素2017年的前景均已变得更为偏多。

中国11月生产者物价指数(PPI)涨幅创逾五年新高，因煤炭、钢铁和其他建材价格飙升。

中国、美国和欧洲制造业数据乐观，均显示全球经济可能出现缓慢的通货再膨胀。

高盛表示，预计2017年铜供应短缺约18万吨，此前预估为供应过剩36万吨。

高盛预计未来六个月铜价将升至每吨6,200美元；并将3/6/12个月后铜价预估分别上调至5,800/6,200/5,600美元，此前预估分别为5,000/4,800/4,800美元。

0344GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.8%至每吨5,872美元，上海期交所主力期铜上升1.7%至每吨47,890元人民币。(完)