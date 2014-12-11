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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 13:57 BJT

投行观点：澳新银行下调2015年和2016年油价预估

路透12月11日 - 澳新银行(澳盛银行/ANZ)预测2015年布兰特原油均价为每桶71美元，较稍早时预估的92美元下调23%；预测2016年为每桶80美元，较稍早时预测的92美元下调13%。

澳新银行预测，2015年美国西德克萨斯中质油均价为每桶68美元，较稍早时预测的89美元下调24%，预测2016年为每桶76美元，较稍早预测的88美元下调14%。

澳新银行表示，“我们预测2015年油价在每桶60-80美元之间，近期有可能跌破每桶60美元。”(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)
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