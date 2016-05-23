高盛预计至2020年美国油价将在每桶50-60美元区间

路透5月23日 - 高盛(GS.N)表示，预计从现在到2020年，美国油价将维持在每桶50-60美元区间，主要归因于页岩油生产率改善和石油输出国组织(OPEC)产油国供应增加。

“我们仍预计长期油价将下滑，因页岩油生产率、OPEC供应增加，以及2016-18年间有新项目启动，”高盛在5月20日的研究报告中称。

高盛通常持偏空看法，上周该行上调短期油价预估，称市场已经进入供应短缺状态，因尼日利亚和加拿大生产中断。

高盛在5月20日的研报中预计，2016年美国西德克萨斯中质油(WTI)均价为每桶45美元，之前预估为38美元；但将2017年均价预估从之前的58美元下调至53美元。

高盛将今年布兰特原油价格预估从39美元上调至45美元，将2017年布兰特原油价格预估从60美元下调至55美元。

“过去一年，页岩油生产率符合我们3%-10%的增幅预估，我们仍预计至2020年油价将在每桶50-60美元区间，”高盛称。

至2020年期间，生产率提高将“使页岩油平均盈亏价低于美国西德克萨斯中质油每桶50美元的价格。”

高盛表示，页岩油生产率提高的威胁，已促使OPEC将产量最大化，这将带动OPEC供应在2020年底前这段时间增加，并推动沙特在油市的市场份额小幅提升。(完)